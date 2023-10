Asteroid 33 Polyhymnia: Aonán Mistéireach agus Ultra-Dlúth

Tá fionnachtain mheáite déanta ag taighdeoirí in Ollscoil Arizona i Tucson agus iad ag déanamh staidéir ar astaróideach 33 Polyhymnia. Tá an astaróideach seo, a ainmníodh i ndiaidh muse na Gréige iomann naofa, tar éis spéis na réaltfhisiceoirí a spreagadh mar gheall ar a dhlús dochreidte. Go deimhin, tá 33 Polyhymnia chomh dlúth sin go measann eolaithe go bhféadfadh sé a bheith comhdhéanta d'eilimintí nach bhfuil le fáil ar an tábla peiriadach.

Tá an fhéidearthacht go mbeidh cumadóireachtaí anaithnide ar an Domhan ag asteroids go háirithe dóibh siúd a bhfuil baint acu le hiarrachtaí mianadóireachta spáis. Bheadh ​​spéis mhór ag cuideachtaí a bhfuil suim acu i mianadóireacht asteroids do mhiotail lómhara cosúil le hór.

I staidéar a foilsíodh in The European Physical Journal Plus, rinne na taighdeoirí rangú ar 33 Polyhymnia mar rud dlúth ultradense (CUDO) agus fuair siad amach go bhfuil dlús tomhaiste aige níos airde ná aon eilimint aitheanta ar domhan. tuairimíonn siad go bhféadfadh an astaróideach seo a bheith comhdhéanta d’eilimintí róthroma nár aithin daoine roimhe seo.

Bheadh ​​dlús na n-eilimintí hipitéiseach seo níos airde fós ná mar atá in Osmium, arb é an eilimint chobhsaí is dlúithe atá le fáil go nádúrtha faoi láthair. Le huimhir adamhach timpeall 164, sháródh na heilimintí seo ó thaobh dlús de Osmium.

Rinne foireann Ollscoil Arizona iniúchadh ar airíonna dúile le huimhreacha adamhach níos airde ná iad siúd ar an tábla peiriadach. Cé gur scrúdaigh siad gnéithe cosúil le Osmium agus gnéithe eile a táirgeadh go saorga le huimhreacha adamhach níos airde, ní raibh siad in ann teacht ar aon cheann le mais-dlúis a d'fhéadfadh cuntas a thabhairt ar na breathnuithe a rinneadh ar 33 Polyhymnia.

Mhol na taighdeoirí, má tá eilimintí róthroma cobhsaí go leor, go bhféadfadh siad a bheith ann laistigh de chroíleacáin asteroids dlúth cosúil le 33 Polyhymnia. Osclaíonn sé seo féidearthachtaí iontacha le haghaidh tuilleadh iniúchta agus tuisceana ar chomhdhéanamh na n-astaróidigh inár ngrianchóras.

Tá iarrachtaí le déanaí NASA chun staidéar a dhéanamh agus samplaí a fháil ó asteroids a ailíniú le torthaí Ollscoil Arizona. Léiríonn aisghabháil rathúil an chéad sampla astaróideach ón astaróideach Bennu, chomh maith le seoladh an spásárthaigh Psyche chun staidéar a dhéanamh ar an astaróideach miotalach Psyche, an tábhacht atá le himscrúdú a dhéanamh ar na comhlachtaí neamhaí seo. D’fhéadfadh na misin seo léargais luachmhara a sholáthar ar fhoirmiú agus ar chomhdhéanamh na n-astaróidigh, ag tabhairt solais ar stair luath ár gcóras gréine.

Foinsí:

– Taighdeoirí Ollscoil Arizona, The European Physical Journal Plus