Ní haon choimhthíoch é Gurugram, cathair atá ag teacht chun cinn san India, d’eachtraí coireachta, ach tá forbairtí le déanaí ag athmhúnlú a íomhá i bhfianaise dhearfach. Bhí aithne air roimhe seo mar gheall ar ghníomhaíochtaí coiriúla, agus tá athrú suntasach tagtha ar Gurugram ina mhol oideachais faoi bhláth.

Mar chéim shuntasach chun an choireacht a chosc, ghabh na húdaráis le déanaí beirt, Rohan agus Rohit Sehrawat, atá freagrach as ionsaí agus robáil tiománaí cab. Gabhadh an cúisí, a d'áirithintí an chábán ar líne, tar éis don tiománaí an eachtra a thuairisciú. Nuair a gabhadh iad, d’urghabh na póilíní bráisléad airgid, fón póca, agus cárta creidmheasa, a d’úsáid na coireanna chun 15,000 RS a tharraingt siar sular ghlac siad spré siopadóireachta.

Is é an rud a chuireann as an eachtra seo ná go raibh duine den chúisí, Rohan, ag déanamh BA sa Bhéarla (Onóracha) in Ollscoil Amity. Leagann sé seo béim ar an íoróin atá ag mac léinn, ar cheart dó díriú ar thodhchaí geal a thógáil, agus é/í páirteach i ngníomhaíochtaí coiriúla. Tá an cás á fhiosrú ag na póilíní faoi láthair agus ag fiosrú an spreagadh atá taobh thiar dá gcuid gníomhartha.

Ceisteanna Coitianta:

C: Conas a d'athraigh Gurugram le blianta beaga anuas?

A: Tá athrú suntasach tagtha ar Gurugram, ag éabhlóidiú ó lárionad coireachta go lárionad oideachais faoi bhláth.

C: Cén eachtra le déanaí a tharraing aird ar Gurugram?

F: Le gabháil beirt as ionsaí agus robáil ar thiománaí cab, tarraingíodh aird ar iarrachtaí leanúnacha Gurugram chun coireacht a chomhrac.

C: Cén tábhacht a bhaineann le duine den chúisí a bheith ina mhac léinn?

F: Léiríonn rannpháirtíocht dalta i ngníomhaíochtaí coiriúla an gá atá le bearta feabhsaithe chun teagmhais dá leithéid a chosc agus chun timpeallacht oideachais dhearfach a chur chun cinn.