Finné ar na Soilse Tuaisceartacha Sármhaithe in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann

Tá na soilse thuaidh, ceann de na taispeántais nádúrtha is áille ar domhan, le feiceáil in áiteanna éagsúla ar fud na hÉireann agus Thuaisceart Éireann. Cé nach bhfuil aon ráthaíochtaí ann go bhfeicfidh tú an seó iontach solais seo, is féidir leis an equinox atá le teacht an 23 Meán Fómhair seans níos fearr a thabhairt, dar le David Moore, eagarthóir na hirise Astronomy Ireland. Méadaíonn na coinníollacha i réimse maighnéadach an Domhain agus tilt an phláinéid le linn an ama seo an fhéidearthacht an aurora a fheiceáil.

Meastar go bhfuil cósta thuaidh na tuaithe i dTuaisceart Éireann ar cheann de na háiteanna is fearr chun na soilse a bhreathnú, mar níl aon soilse baile i gcéin agus an radharc ag féachaint thar an Aigéan Atlantach. Is áit mhaith eile é Maigh Eo, a bhfuil radharc na farraige aige freisin, chun na soilse thuaidh a fheiceáil. Mar sin féin, tá sé riachtanach spéartha soiléire a fheiceáil ó áit ar bith sa tír.

Tosaíonn próiseas an aurora le bladhmanna gréine ar an ghrian, a scaoileann na billiúin tonna radaíochta isteach sa spás. Sroicheann na cáithníní adamhacha seo atmaisféar an Domhain tar éis thart ar dhá lá agus tarraingíonn réimse maighnéadach an Domhain iad i dtreo na gcuaillí Thuaidh agus Theas. De réir mar a imbhuaileann siad le hadaimh agus le móilíní san atmaisféar, gineann siad dathanna bríomhara arb iad is sainairíonna iad na soilse thuaidh.

Braitheann déine na soilse ar ghníomhaíocht na gcáithníní, le cruth ubhchruthach tipiciúil timpeall ar an bPol Thuaidh. I gcásanna neamhchoitianta, nuair a bhíonn mórphléasc gréine ann, leathnaíonn an fáinne agus féadann sé teacht chomh fada ó dheas le hÉirinn. Chun an seans féachaint ar an aurora a mhéadú, tá sé ríthábhachtach a bheith ar shiúl ó shoilse de dhéantús an duine. B’fhéidir nach dtugann cónaí i mbaile nó i gcathair ach spléachadh ar thaispeántais mhóra, agus cuireann suíomhanna níos dorcha faoin tuath radharc níos fearr ar fáil.

Reáchtálann Réalteolaíocht Éireann seirbhís foláirimh Aurora, a sholáthraíonn nuashonruithe laethúla ar dhálaí na spéire agus ar an bhféidearthacht na soilse thuaidh a fheiceáil. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur féidir an aurora a fheiceáil ag am ar bith le linn na hoíche, le tréimhsí ó cúpla uair an chloig go dtí an oíche ar fad.

Cé gur minic go mbíonn dúshláin ag baint le coinníollacha aimsire in Éirinn, tá na blianta amach romhainn ag súil leis na soilse thuaidh a fheiceáil, agus gníomhaíocht na gréine le buaicphointe in 2025. Mar sin, coinnigh súil ar an spéir agus bí ag súil le hoícheanta soiléire chun an t-uafás seo a fheiceáil. feiniméan nádúrtha spreagúil.

