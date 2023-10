Déanann Paraisítí Óstaigh a Ionramháil ag Úsáid Géin Goidte, Fionnachtana Staidéir

Tá eolaithe ag Ionad RIKEN um Thaighde ar Dhinimic na Bithchórais tar éis modh iontach suimiúil a aimsiú a úsáideann paraisítí chun a gcuid óstaigh a ionramháil: géinte goidte a fhaightear trí aistriú géine cothrománach. Nochtann an staidéar, a foilsíodh in Current Biology, go bhfuil an cumas ag paraisítí iompar óstach a ionramháil dá marthanacht agus dá n-atáirgeadh féin.

Tá sampla amháin den ionramháil seo le feiceáil i péisteanna capall. Saolaítear na péisteanna seo in uisce agus bíonn siad ag brath ar fheithidí uisceacha chun iad a iompar chuig talamh tirim. Nuair a shroicheann siad a n-óstach talún, ar nós cruicéid nó mantises, ionramhálann na péisteanna a n-iompraíocht chun a chinntiú go gcuirtear ar ais san uisce iad ar deireadh, áit ar féidir leo leanúint dá saolré. Cé gur mhol staidéir roimhe seo go n-úsáidfeadh paraisítí mimicry mhóilíneach, tá an mheicníocht chruinn taobh thiar den fheiniméan seo do-fheicthe fós.

Chun léargas a thabhairt ar an ábhar seo, rinne na taighdeoirí scrúdú ar an slonn géine i bpéist chapall Chordodes agus iad ag ionramháil a óstach mantis. Fuair ​​​​siad amach gur léirigh an worm níos mó ná 3,000 géinte níos déine le linn ionramhála, rud a léiríonn táirgeadh próitéiní a mbíonn tionchar acu ar néarchóras an óstaigh. I gcodarsnacht leis sin, níor tháinig aon athrú ar léiriú géine sna brains mantis i gcomparáid le mantises neamhionfhabhtaithe.

D’iompaigh na taighdeoirí a n-aird ansin ar bhunús na ngéinte a bhain le hionramháil an óstaigh. Fuair ​​siad amach go raibh go leor de na géinte péisteanna capall thar a bheith cosúil leo siúd a fuarthas i mantises. Tugann sé seo le tuiscint go bhfuarthas na géinte trí aistriú géine cothrománach, próiseas ina n-aistrítear géinte idir orgánaigh gan atáirgeadh. Is féidir le hiarmhairtí éabhlóideacha suntasacha a bheith ag aistriú géine cothrománach, rud a chuireann ar chumas orgánaigh géinte nó feidhmeanna nua a fháil go tapa.

Thacaigh tuilleadh anailíse leis an smaoineamh gur mar thoradh ar aistriú géine cothrománach ó mantises atá an aithris mhóilíneach a breathnaíodh ar na péisteanna capall. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go raibh na príomhghéin a bhain le hionramháil óstach ar aon dul leo siúd i mantises, ach go raibh siad as láthair nó difriúil i speicis péisteanna capall nach n-úsáideann óstach mantis. Is cosúil go bhfuil ról ríthábhachtach ag na géinte mimicry seo, go háirithe iad siúd a bhaineann le neuromodulation, mealladh solais, agus rithimí circadian i ionramháil óstaigh.

Tá aistriú géine cothrománach tugtha faoi deara go forleathan i mbaictéar mar mheicníocht chun frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach a fhorbairt. Tugann fionnachtain an phróisis seo i measc orgánaigh ilcheallacha léargais luachmhara ar éabhlóid. Tá súil ag taighdeoirí úsáid a bhaint as an bpéist gruaige mar mhúnla chun aistriú géine cothrománach a imscrúdú tuilleadh agus chun ár dtuiscint ar oiriúnú éabhlóideach a fheabhsú.

Foinsí:

– Staidéar Bunaidh: Bitheolaíocht Reatha, “Cuireann aistriú géine cothrománach ar chumas mimicry iompraíochta agus cuireann sé oiriúnú folaithe ar fáil i néimeatorfach seadánacha”

– Lárionad RIKEN um Thaighde ar Dhinimic na Bithchórais: https://www.riken.jp/ga/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/