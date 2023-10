Ag Breathnú ar Réaltaí Neodrón Imbhuailte: Réiteach ar an Teannas Hubble

Tá modh nua molta ag réaltfhisiceoirí chun dul i ngleic leis na neamhréireachtaí maidir le ráta leathnaithe na Cruinne a thomhas, ar a dtugtar “Hubble Tension” de ghnáth. Tá an pobal réaltfhisiceach ag dul i ngleic le “Géarchéim sa Chosmeolaíocht” mar go raibh neamh-chomhsheasmhacht ann maidir le ráta leathnaithe a thomhas, ar a dtugtar an Tairiseach Hubble freisin. Eascraíonn an neamhréireacht seo as an Dréimire Fad Cosmaí, áit a mbaineann réalteolaithe úsáid as modhanna éagsúla chun faid choibhneasta a thomhas thar scálaí níos faide.

I staidéar a rinneadh le déanaí, mhol foireann idirnáisiúnta réaltfhisiceoirí cur chuige nua chun fairsingiú cosmaí a thomhas trí réaltaí neodrón imbhuailte a bhreathnú, ar a dtugtar kilonovae freisin. D'áitigh na taighdeoirí go bhféadfadh siad, trí staidéar a dhéanamh ar na himeachtaí seo, tomhais comhsheasmhacha a fháil ar an Tairiseach Hubble agus Teannas Hubble a réiteach.

Tá réaltraí sa chruinne ag gluaiseacht ar shiúl óna chéile ag ráta atá ag méadú i gcónaí mar gheall ar leathnú an spáis féin. Thaispeáin tuairimí Edwin Hubble go luath sa 20ú haois gurb amhlaidh is faide a bheidh réaltra ann, is ea is tapúla a imíonn sé. Mar thoradh air seo rinne na heolaithe iarracht an Tairiseach Hubble a thomhas, arb ionann é agus ráta leathnaithe na cruinne.

Mhol an fhoireann taighdeoirí go bhféadfadh staidéar a dhéanamh ar réaltaí neodrón imbhuailte, as a dtagann pléascanna kilonova, léargais luachmhara a sholáthar ar achair a thomhas sa chosmos. Trí anailís a dhéanamh ar na pléascanna seo, fuair siad amach siméadracht iontach, ar féidir a úsáid mar mhodh nua chun achar a thomhas.

Tógann an togra seo ar thaighde a rinneadh roimhe seo a léirigh siméadracht sféarúil pléascanna kilonova agus a gcomhghaolmhaireacht leis an bhfisic bhunúsach. D’fhéadfadh impleachtaí a bheith ag torthaí na foirne maidir le haois na cruinne a thomhas go cruinn.

Mar fhocal scoir, trí bhreathnú ar na réaltaí neodrón buailte, tá súil ag réaltfhisiceoirí aghaidh a thabhairt ar an neamhréireacht leanúnach maidir le ráta leathnaithe na Cruinne a thomhas agus Teannas Hubble a réiteach. D’fhéadfadh meastacháin níos cruinne ar an Tairiseach Hubble a bheith mar thoradh ar an modh nua seo chun achair a thomhas agus d’fhéadfaí léargais nua a dhíghlasáil ar nádúr an chosmas.

