NGC 3156: Réaltra Iontach Linticular

Léiríonn Pictiúr na Seachtaine Teileascóp Spáis Hubble an NGC 3156 mealltach, réaltra lenticular a shuíonn idir réaltra éilipseach agus réaltra bíseach. Suite timpeall 73 milliún solasbhliain ón Domhan sa réaltbhuíon Sextans, is ionadh neamhaí é NGC 3156 ar fiú iniúchadh a dhéanamh air.

Tá tábhacht stairiúil ag an Sextans, an mionréaltbhuíon meánchiorcal ina bhfuil cónaí ar NGC 3156. Ainmnithe i ndiaidh an sextant, ionstraim a úsáidtear le haghaidh loingseoireachta, tá fréamhacha ag an réaltbhuíon seo ag dul siar i bhfad níos luaithe ná an 18ú haois. D'fhorbair scoláirí Ioslamacha sextants réalteolaíocha na céadta bliain sular ceapadh sextants loingseoireachta, ag baint úsáide as na huirlisí seo chun uillinneacha sa spéir a thomhas. Go háirithe, thóg Ulugh Beg de dynasty Timurid sextant ollmhór le ga 36 méadar sa chúigiú haois déag i Samarkand, Úisbéiceastáin, ag taispeáint feidhmeanna ársa na huirlise réalteolaíochta seo.

Sa réalteolaíocht nua-aimseartha, tá ionstraimí níos cruinne curtha in ionad sextants a úsáidtear chun réada réalta agus neamhaí a shuíomh. In ainneoin an athraithe seo, tá staidéar fairsing déanta ar NGC 3156, ag díriú ar a bhraislí cruinne, ar fhoirmiú réalta le déanaí, agus fiú ar thionchar poll dubh ollmhór ina lár, atá ag caitheamh na réaltaí máguaird.

Uirlis luachmhar is ea sextant, i gcomhthéacs ionstraimí loingseoireachta, chun domhanleithead a chinneadh le linn loingseoireachta muirí agus aerloingseoireachta. Cruthaíonn an ionstraim bheachtais seo mar an séú cuid de chiorcal, feidhm as teileascóp agus as scátháin fhrithchaiteacha chun an uillinn idir réad neamhaí, mar réalta nó an ghealach, agus an léaslíne a thomhas. Trí airde na gcorp neamhaí seo a bhreathnú, is féidir le mairnéalaigh agus eitleoirí a suíomh ar an Domhan a chinneadh go cruinn. Bhí ról ríthábhachtach ag sextants i gcúrsaí a rianú thar stráicí ollmhóra den aigéan nó den spéir gan mharcáil.

Tugann NGC 3156 léargas iontach ar iontais na cruinne. Trí thábhacht stairiúil a chomhcheangal le fionnachtana nua-aimseartha, leanann an réaltra lenticular seo ar aghaidh ag mealladh réalteolaithe agus ag spreagadh tuilleadh iniúchta ar an gcosmas.

