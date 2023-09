Réalteolaithe Aimsíonn Síolta Réalta Féideartha i Scamaill Dorcha Infridhearg

Tá staidéar le déanaí a rinne réalteolaithe ag baint úsáide as teileascóp Atacama Large Millimeter/fo-milliméadar Array (ALMA) tar éis solas nua a chaitheamh ar fhoirmiú réalta ardmhaise. Dhírigh na taighdeoirí ar 39 scamall dorcha infridhearg (IRDCanna), ar scamaill ollmhóra, fuara agus dlútha gáis agus deannaigh iad a chreidtear a bheith ina n-áiteanna breithe do na réaltaí ollmhóra.

D'aimsigh an fhoireann níos mó ná 800 síolta réalta ionchasacha, nó croíleacáin mhóilíneacha scamall, laistigh de na IRDCanna seo. Is díol spéise é nach bhfuil an mhais riachtanach ag 99% de na croíleacáin seo le hathrú ina réaltaí ardmhaise, rud a thugann le tuiscint go bhfuil difríocht bhunúsach idir an mheicníocht foirmithe do réaltaí ardmhaise agus an mheicníocht fhoirmithe do réaltaí ar mhais íseal.

Toradh spéisiúil amháin ón staidéar is ea dáileadh na gcroíthe seo. I mbraislí réaltacha, is gnách go ndéantar réaltaí ardmhaise a ghrúpáil le chéile, agus is mó a scaiptear réaltaí mais-íseal. Mar sin féin, fuair na taighdeoirí nach raibh aon tosaíocht ag láithreacha croíleacáin ardmhaise laistigh de na IRDCanna i gcomparáid le suíomhanna na gcroílár mais níos ísle. Ina áit sin, thug an fhoireann faoi deara go raibh claonadh ann croíleacáin níos dlúithe a bheith comhchruinnithe go háitiúil. Tugann sé seo le fios go bhféadfadh croíleacáin níos dlúithe, seachas croíleacáin níos mó, a bheith mar réamhtheachtaithe do réaltaí ardmhaise.

Tá sé ríthábhachtach cruthú réaltaí ardmhaise a thuiscint mar tá ról ríthábhachtach acu in éabhlóid na Cruinne. Cuireann réaltaí ardmhaise le scaoileadh na n-eilimintí troma agus lena mbásanna pléascacha de réir mar a chruthaíonn ollnóvae tonnta turrainge a mhúnlaíonn a dtimpeallachtaí máguaird. Mar sin féin, mar gheall ar a ganntanas, níor thuigtear go maith an mheicníocht trína bhfoirmíonn réaltaí ollmhóra.

Soláthraíonn an staidéar seo léargais luachmhara ar na céimeanna tosaigh de fhoirmiú réalta ardmhaise. Trí shíolta réalta ionchasacha a shainaithint laistigh de IRDCanna, is féidir le réalteolaithe a dtuiscint ar na próisis chasta a bhaineann le breith na réaltaí ollmhóra a leathnú.

Foinsí:

– “Suirbhé ALMA ar Chlumpaí Dorcha Ardmhaise 70 μm sna Luathchéimeanna (ASHES). IX. Airíonna Fisiceacha agus Dáileadh Spásúil Croílár i IRDCanna” – Kaho Morii, Patricio Sanhueza, Fumitaka Nakamura, Qizhou Zhang, Giovanni Sabatini, Henrik Beuther, Xing Lu, Shanghuo Li, Guido Garay, James M. Jackson, Fernando A. Olguin, Daniel Tafoya , Ken'ichi Tatematsu, Natsuko Izumi, Takeshi Sakai, Andrea Silva (An Iris Réaltfhisiceach) DOI: 10.3847/1538-4357/acccea

– Eagar Mór-Mhilliméadar/fo-mhilliméadar an Atacama (ALMA)

– An Iris Réaltfhisiceach