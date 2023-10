Oiliúint Friotaíocht do Dhaoine Fásta Aosaithe: Cáilíocht Beatha a Fheabhsú agus Caillteanas Matán a Chosc

De réir mar a théann muid in aois, éiríonn sé níos tábhachtaí tosaíocht a thabhairt d’fholláine choirp agus don tsláinte chun ár gcumas tascanna laethúla a dhéanamh a choinneáil gan mothú ídithe go fisiciúil. Ní hamháin go bhfeabhsaítear cáilíocht ár mbeatha má fhanaimid gníomhach go fisiciúil agus muid ag dul in aois ach ligeann sé dúinn leanúint ar aghaidh ag cruthú cuimhní speisialta lenár ngaolta. Is é modh éifeachtach amháin chun feidhm fhisiceach a chothabháil agus caillteanas matáin a bhaineann le haois a chosc ná oiliúint friotaíochta.

Is éard atá i gceist le hoiliúint friotaíochta, ar a dtugtar oiliúint neart freisin, cleachtaí a dhéanamh a thugann dúshlán do na matáin friotaíocht a shárú. Is féidir foirmeacha éagsúla a bheith ann agus is féidir é a phearsanú chun freastal ar riachtanais an duine de réir mar a théann sé in aois. Is féidir oiliúint friotaíochta a ionchorprú inár ngnáthamh aclaíochta cabhrú le dul i ngleic leis an meath nádúrtha ar fheidhm muscle agus mais a tharlaíonn le haois, ar a dtugtar sarcopenia. Tá baint ag Sarcopenia le riosca méadaithe titim, galar cardashoithíoch, galar meitibileach, agus saincheisteanna sláinte eile.

Tugann taighde le déanaí le fios go bhfuil neart matáin íseal ina fhachtóir suntasach a chuireann go mór le sarcopenia. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach clár ceart oiliúna friotaíochta a chur chun feidhme a dhíríonn ar neart a fheabhsú chun an meath sin a chomhrac nó a aisiompú. Léiríodh go mbíonn oiliúint neart rialta le meáchain measartha go trom éifeachtach chun sarcopenia a chosc agus meastar go bhfuil sé sábháilte nuair a dhéantar é i gceart. Mar sin féin, tá sé tábhachtach treoir a lorg ó ghairmithe cáilithe, amhail oiliúnóirí pearsanta nó speisialtóirí neart agus riochtaithe, chun foirm agus teicníc cheart a chinntiú.

De réir an Chomhlachais Náisiúnta um Neart agus Coinníoll, ba chóir do dhaoine fásta níos sine dul i mbun oiliúna neart dhá nó trí lá sa tseachtain. Ba cheart go n-áireodh cleachtaí cleachtaí a bhaineann le hailt iolracha in aghaidh an ghrúpa matán mór, le sé go 12 athrá in aghaidh an tacair. Ba cheart an déine a shocrú idir 50% agus 85% d'uasmhéid aon-athrá an duine aonair. Moltar scíth a ligean ar feadh dhá nó trí nóiméad idir na tacair, rud a cheadaíonn dóthain ama téarnaimh. Moltar go ndéanfadh daoine fásta breacaosta an clár seo idir dhá nó trí lá in aghaidh na seachtaine, le 24 go 48 uair an chloig idir seisiúin.

Trí chlár oiliúna friotaíochta a chur i bhfeidhm atá oiriúnaithe do do riachtanais agus do spriocanna féin, féadtar neart a fheabhsú go suntasach agus cothabháil sláintiúil muscle agus cnámh a chur chun cinn de réir mar a théann tú in aois. Cé go soláthraíonn na treoirlínte thuas creat, ceadóidh dul i gcomhairle le gairmí clár aclaíochta níos pearsantaithe. Ní hamháin go neartaítear na matáin trí thús áite a thabhairt d’oiliúint friotaíochta ach feabhsaíonn sé cáilíocht iomlán na beatha agus beogacht i ndaoine fásta atá ag dul in aois.

