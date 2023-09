Seolann SpaceX Traein Solais ildaite le Satailítí Starlink

Chruthaigh seoladh SpaceX le déanaí traein éadrom iontach thar spéir na hoíche. Chuir an seoladh, a tharla ag Stáisiún Fórsa Spáis Rinn Canaveral i Florida, 22 satailít Starlink isteach i bhfithis íseal-Domhain. Tá na satailítí seo, mar chuid de thionscnamh idirlín leathanbhanda domhanda SpaceX, ag mealladh breathnóirí i roinnt stát, lena n-áirítear Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio, agus Wisconsin.

Tá satailítí Starlink freagrach as idirlíon leathanbhanda a sheachadadh d’úsáideoirí ar fud an domhain. Ó seoladh ar dtús iad in 2019, tá os cionn 3,000 satailít imlonnaithe ag SpaceX. Tá sé mar aidhm ag an gcuideachta 7,500 satailít san iomlán a chur i bhfithis íseal na Cruinne, mar atá ceadaithe ag an gCoimisiún Cumarsáide Feidearálach.

Agus iad i bhfithis, bogann na satailítí Starlink i gcosán díreach, ag frithchaitheamh solais agus á dhéanamh infheicthe ón talamh. Mar sin féin, tá a n-infheictheacht teoranta, mar go mbunaíonn siad a bhfithis féin sa deireadh. Le linn dóibh a bheith ar siúl, d'fhéadfadh slabhra Starlink splancadh trasna na spéire go minic in aon oíche amháin.

Dóibh siúd ar spéis leo na satailítí a fheiceáil, tá roinnt acmhainní idirlín ar fáil. Ligeann an feidhmchlár gréasáin agus soghluaiste “Find Starlink” d’úsáideoirí slabhraí satailíte a rianú bunaithe ar chomhordanáidí nó ar chathair. Tairgeann Satellitemap.space mapa cruinne a thaispeánann láithreacha na satailítí Starlink agus a sholáthraíonn sonraí ar nós dátaí seolta agus cúrsaí le déanaí. Is féidir le húsáideoirí a dtithe a mharcáil ar an léarscáil chun a fháil amach cathain a rachaidh satailít lastuas.

Chuir an traein éadrom a chruthaigh na satailítí Starlink le déanaí radharc tarraingteach agus neamhghnách ar fáil do bhreathnóirí ar fud na n-ilstát. De réir mar a leanann SpaceX ar aghaidh ag seoladh níos mó satailítí, seans go bhfeicfidh spéir na hoíche níos mó taispeántais dalla amach anseo.

Foinsí:

