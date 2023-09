Scarann ​​Satailít Starlink Thar an Mhuir Chairib: Witness a Spectacular Reentry

Cuireadh radharc iontach ar fhinnéithe i bPórtó Ríce agus sa Phoblacht Dhoiminiceach an 6 Meán Fómhair, 2023. Chonaic siad athiontráil satailíte a bhí trasna an spéir ar fad, ó léaslíne go spéire, ag lasadh cosán ón iardheisceart go dtí an oirthuaisceart. Aithníodh an réad atá freagrach as an taispeáint seo mar Starlink-30167, satailít ó réaltbhuíon SpaceX Starlink. Seoladh an 28 Iúil, 2023, agus bhí an Starlink-30167 mar chuid de ghrúpa 22 satailít idirlín. Mar sin féin, níor éirigh leis an bhfithis a bhí beartaithe dó a bhaint amach agus cailleadh de réir a chéile airde, rud a d'imigh arís ar atmaisféar an Domhain.

Gabhadh díscaoileadh na satailíte Starlink ó uillinneacha éagsúla i bhfíseán, rud a chuir radharc drámatúil ar an imeacht. De réir mar a dhíscaoileann an tsatailít, scar blúirí beaga ón bpríomhréad, roinnt acu i gceannas ar an imeacht agus thit cuid eile ar gcúl. Is léiriú soiléir é an ilroinnt seo gur smionagar spáis é an réad breathnaithe seachas meteor nádúrtha. Is minic a fheictear smionagar spáis mar “mheiteor” a ghluaiseann go mall a mhairfidh nóiméad nó dhó, i gcodarsnacht lom le fad gairid meteor nádúrtha.

Ní hé seo an chéad uair a chonacthas do shatailítí Starlink ag meath sa spéir. I gcás a tharla roimhe seo an 7 Feabhra, 2022, chuaigh grúpa satailítí nua-sheolta isteach san atmaisféar arís mar gheall ar stoirm gheomaighnéadach ón ngrian. Is féidir leis na stoirmeacha seo a bheith ina gcúis don atmaisféar teas suas agus cur isteach ar dhlús an atmaisféir, rud a fhágann go dtiocfaidh méadú ar tharraingt agus athiontráil satailítí ar airde íseal.

De réir mar a leanann teicneolaíocht agus taiscéalaíocht spáis ag dul chun cinn, tá sé tábhachtach a bheith in ann idirdhealú a dhéanamh idir meteors nádúrtha agus smionagar spáis. Is féidir le tréithe smionagar spáis, mar a ghluaiseacht mhall agus a ilroinnt shuntasach, cuidiú a aithint mar rud saorga. Ní hamháin go dtugann breathnóireacht ar imeachtaí cosúil le díscaoileadh na satailíte Starlink radharc iontach ach tugann sé léargas luachmhar freisin ar iompar smionagar spáis.

