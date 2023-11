Grúpa Starlink SpaceX 6-26 Misean: Cumarsáid Idirlín a Athbheochan

Tá SpaceX le misean Starlink Group 6-26 a sheoladh, ag úsáid 23 satailít Starlink v2 Mini ar bord roicéad Falcon 9. Beidh an seoladh ard-mheasta seo ar siúl ag Space Launch Complex 40 (SLC-40), atá lonnaithe ag Stáisiún Fórsa Spáis Cape Canaveral i Florida. Leis an misean seo, tá sé mar aidhm ag SpaceX a réaltbhuíon satailíte domhanda cumarsáide, ar a dtugtar Starlink, a leathnú tuilleadh.

Tá réaltbhuíon Starlink deartha chun seirbhís idirlín thapa iontaofa a sholáthar do cheantair nach bhfuil rochtain acu ar líonraí ar talamh faoi láthair. Trí na satailítí seo a imscaradh i bhfithis íseal-Domhain (LEO), is féidir le SpaceX teorainneacha an bhonneagair idirlín thraidisiúnta a shárú, amhail neamhiontaofacht agus costais arda. Le 5,034 satailít measta i bhfithis cheana féin tar éis an tseolta seo, tá Starlink ar an mbóthar le clúdach beagnach domhanda a sheachadadh.

Ach cad a chuireann na satailítí Starlink óna chéile? Tá meáchan thart ar 2 kg ag gach satailít Starlink v307 Mini agus tá dearadh painéil chomhréidh ann. Ligeann an dearadh nuálach seo do SpaceX acmhainn pálasta a uasmhéadú, ag freastal ar suas le 60 satailít in aghaidh an tseolta. Feistithe le hardteicneolaíocht chumarsáide, lena n-áirítear antennas eagair chéimnithe agus córais cumarsáide léasair idirshatailíte, cumasaíonn na satailítí seo nascacht ard-bandaleithead, íseal-latency.

Ina theannta sin, ionchorpraíonn na satailítí Starlink córais uathrialacha seachanta imbhuailtí, ag giaráil bunachar sonraí rianaithe smionagar Roinn Cosanta na SA chun dul i ngleic go sábháilte sa spás. Tá siad feistithe freisin le thrusters ian krypton-éifeacht Halla chun seasamh fithiseach a chothabháil, ardú agus ísliú fithis, agus dí-fhithisiú ag deireadh a saolré oibriúcháin.

Níl Starlink ag stopadh ag na satailítí Mini v2. Tá pleananna ag SpaceX do shatailítí v2 níos forbartha fós, a sheolfar ar bord na feithicle seolta Starship. Cuirfidh na satailítí móra seo bandaleithead níos mó fós, luasanna níos airde agus feidhmíocht níos fearr ar fáil. Ní hamháin go ndéanfaidh siad nascacht idirlín a réabhlóidiú ach feidhmeoidh siad freisin mar thur cille, ag soláthar clúdach domhanda d'úsáideoirí fón póca.

Leis an gclár uaillmhianach Starlink, tá sé mar aidhm ag SpaceX brabúis bhliantúla de $30-50 billiún a ghiniúint, rud a bheidh ríthábhachtach chun iarrachtaí amach anseo a mhaoiniú, lena n-áirítear forbairt an Starship agus bunú Mars Base Alpha. De réir mar a leanann Starlink ag forbairt, táthar ag súil go dtiocfaidh athrú ar an mbealach ina ndéanaimid nasc agus cumarsáid, ag baint úsáide as ré nua rochtana idirlín do chách.

Ceisteanna Coitianta

Cad é cuspóir misean SpaceX Starlink Group 6-26?

Is é príomhchuspóir an mhisin seo ná 23 satailít Starlink v2 Mini a imscaradh i bhfithis íseal-Domhain, ag leathnú réaltbhuíon satailíte cumarsáide idirlín SpaceX.

Conas a sholáthraíonn Starlink rochtain idirlín ar limistéir a bhfuil nascacht theoranta acu?

Cumasaíonn réaltbhuíon bhfithis ísil-Domhan Starlink seirbhís idirlín thapa agus latency íseal a sheachadadh chuig réigiúin ina bhfuil líonraí traidisiúnta bunaithe ar an talamh neamhiontaofa, nach bhfuil fáil orthu nó costasach.

Cad a dhéanann na satailítí Starlink uathúil?

Tá dearadh painéal cothrom dlúth ag na satailítí Starlink v2 Mini a ligeann do SpaceX líon mór satailítí a sheoladh in aon mhisean amháin. Tá siad feistithe le ardteicneolaíocht chumarsáide, córais uathrialaitheacha chun imbhuailtí a sheachaint, agus thrusters ian faoi thiomáint crioptóin.

Cad iad na pleananna don todhchaí do Starlink?

Tá SpaceX ag forbairt satailítí v2 níos mó a sheolfar ar an bhfeithicil seolta Starship. Soláthróidh na satailítí seo bandaleithead níos mó fós, luasanna méadaithe, agus feidhmíocht fheabhsaithe, agus feidhmeoidh siad freisin mar thur cille le haghaidh clúdach domhanda fón póca.