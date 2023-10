Leideanna Stargazing do na Míonna Níos fuaire: Léargais Saineolaithe

Ag breathnú suas ar an spéir na hoíche tá daoine gafa i rith na staire. Bhí bríonna agus úsáidí éagsúla ag réaltaí agus ag pláinéid do chultúir ar fud an domhain, ó loingseoireacht a threorú go béaloideas spreagthach. Agus muid ag druidim leis na míonna níos fuaire, cuireann Cumann Spáis na Tríonóide léargais ar fáil ar cad is cóir a bheith ag faire amach dó agus tú ag amharc ar na réaltaí.

Is gnéithe suntasacha iad réaltbhuíonta i spéir na hoíche. In Éirinn, is féidir an Béar Mór (Ursa Major) agus an Gabha Dubh (Ursa Minor) a fheiceáil ar feadh na bliana, mar aon le réaltbhuíonta mar Cassiopeia. I measc na réaltbhuíonta suntasacha eile le linn mhí Dheireadh Fómhair tá Pegasus, Andraiméide, Tarbh, agus Orion. Dóibh siúd nach bhfuil eolach ar réaltbhuíonta a aithint, d’fhéadfadh sé a bheith thar a bheith úsáideach feidhmchlár amharc réalta ar nós “Constellarium” a úsáid.

Murab ionann creideamh an phobail, ní gá duit trealamh ilchasta chun breathnú ar na réaltaí. Is féidir na réaltbhuíonta ar fad a fheiceáil leis an tsúil nocht, fiú i gceantair uirbeacha mar Bhaile Átha Cliath. Mar sin féin, cuirfear leis an infheictheacht trí shuíomh níos dorcha a aimsiú. De réir mar a théann an geimhreadh ar aghaidh, éiríonn an t-aer níos soiléire, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca féachaint ar na réaltaí. Tá sé riachtanach súil a choinneáil ar na coinníollacha aimsire chun do sheisiúin amharc ar na réaltaí a phleanáil dá réir.

Chomh maith leis na réaltaí, cuireann pláinéid taispeántais neamhaí suimiúla ar fáil freisin. Iúpatar, go minic ar cheann de na rudaí is gile sa spéir na hoíche, is fiú breathnú amach dó. Féadfaidh sé a bheith le feiceáil chomh geal leis an nGealach. Is féidir Mearcair agus Véineas a fheiceáil freisin go luath ar maidin, díreach roimh éirí na gréine.

Maidir le himeachtaí gealaí, táthar ag súil le eclipse gealach páirteach ach an-bheag ar 28 Deireadh Fómhair. Tarlóidh an eclipse ó 7 pm go 11 pm, agus an bhuaic ag 9 pm. Ina theannta sin, beidh cith meteor a thionscnaíonn in aice le Betelgeuse ar ghualainn Orion ar siúl ó 2 Deireadh Fómhair go 7 Samhain, ag buaicphointe thart ar 21 Deireadh Fómhair-22 Deireadh Fómhair.

Nuair a thagann sé chuig áiteanna iontacha amharc ar na réaltaí in aice le Baile Átha Cliath, moltar go mór Páirc an Fhionnuisce agus Mullach Íde. Nuair a théann tú lasmuigh den chathair is féidir spéartha níos dorcha a chruthú, rud a chuireann le heispéireas iomlán na réalta.

Is ionadh é, is féidir an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) a fheiceáil ag dul thart san oíche. Tá an ISS sách geal agus téann sé thart ar gach 40 nóiméad. Is féidir le suíomhanna Gréasáin mar spotthestation.nasa.gov amanna pasanna sonracha a sholáthar bunaithe ar do shuíomh.

Mar fhocal scoir, tagann ceist choiteann chun cinn maidir le cé acu an ligeann d’amharc ar na réaltaí dúinn an t-am atá thart a fheiceáil. I dtéarmaí simplí, tá solas ó na réaltaí ag taisteal ar luas an tsolais, rud a chiallaíonn go dtógann sé am orainn teacht orainn. Sa chiall seo, tá breathnú ar na réaltaí cosúil le breathnú ar an am atá caite. Mar sin féin, de réir theoiric na coibhneasachta Einstein, éiríonn coincheap an am a chuaigh thart agus an lá atá inniu ann níos lú ábhartha mar ní féidir le haon rud taisteal níos tapúla ná solas.

Mar sin, cén fáth nach dtógfá cara leat agus téigh go dtí an láthair stargazing is fearr leat? Tá bealach draíochtúil ag spéir na hoíche le duine ar bith a bhreathnaíonn air a mhealladh. Faigh amach iontais na cruinne agus tumadh in eispéireas gan teorainn.

Foinsí:

– Cumann Spáis na Tríonóide, Agallamh le Brendan Watters agus Dominik Kuczynski