Iontas an Chosmos a thabhairt chuig Leanaí na Céinia

Tá an réalteolaí Céinia Susan Murabana ar mhisean a thaispeáint do leanaí i bpobail tuaithe go bhfuil an eolaíocht ann do chách. In éineacht lena fear céile, an grianghrafadóir Daniel Chu Owen, téann Murabana chuig na pobail seo le teileascóp agus pláinéadlann inséidte, ag múineadh suas le 300 leanbh faoi na réaltaí agus na pláinéid. Maoinítear an tionscnamh seo trí fháltais thurais a thacaíonn leis an Teileascóp Taistil, fiontar sóisialta a bhunaigh Murabana chun oideachas agus spreagadh a thabhairt do dhaoine óga faoin réalteolaíocht agus faoin eolaíocht.

Is dúshlán é an easpa rochtana ar theileascóip agus ar phláinéadlanna atá os comhair go leor leanaí sa Chéinia. Tá súil ag Murabana go leathnóidh na heispéiris seo a gcuid dearcadh agus go leathnóidh siad a radharc domhanda. Trí iontais an chosmas a chur in aithne do leanaí, tá sé mar aidhm aici a bhfiosracht faoin domhan agus na deiseanna atá taobh amuigh den Chéinia a spreagadh agus a mhúchadh.

Foinse: The Guardian

Aghaidh a thabhairt ar Rátaí Mortlaíochta Máithreacha trí Thacaíocht Breithe

Tá Ollscoil Huston-Tillotson, ollscoil Black in Austin, Texas, tar éis an clár Boldly BLUE a sheoladh chun dul i ngleic leis na rátaí arda mortlaíochta máithreacha sa stát, go háirithe i measc na mban Dubh. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh doulas, mná cabhrach, agus comhairleoirí lachtaithe a oiliúint chun tacaíocht riachtanach a sholáthar le linn an phróisis breithe.

Trí éagsúlacht agus infhaighteacht na saineolaithe breithe i Lár Texas a mhéadú, tá súil ag an ollscoil rochtain ar chúram leanúnach ailínithe go cultúrtha do dhaoine aonair breithe a fheabhsú. Díreoidh an clár ar dtús ar oiliúint doulas, agus tá sé beartaithe é a leathnú chuig comhairleoirí lachtaithe agus mná cabhrach an bhliain dár gcionn. Má chuirtear na seirbhísí seo ar fáil gan aon chostas, cabhrófar lena chinntiú go mbeidh rochtain ag níos mó daoine ar an tacaíocht a theastaíonn uathu le linn toirchis agus breithe.

Foinse: KUT

Cadhnraí Marbh a Chlaochlú go hAcmhainní Inbhuanaithe

D'fhéadfadh go mbeadh an eochair do tháirgeadh ceallraí inbhuanaithe le haghaidh aistriú fuinnimh ghlan ag cadhnraí marbh athchúrsáil. Tá rialacháin san Eoraip ag brú le haghaidh athchúrsáil ceallraí méadaithe, ar féidir leo tionchar comhshaoil ​​déantúsaíochta ceallraí a laghdú tríd an ngá atá le mianadóireacht fhorleathan a laghdú agus dramhaíl a íoslaghdú.

Roimhe seo, bhí athchúrsáil ceallraí litiam-ian teoranta agus dúshlánach. Mar sin féin, sainordaíonn na rialacháin nua san Eoraip bailiú agus athchúrsáil cadhnraí litiam-ian ó fheithiclí leictreacha, r-rothair, agus córais stórála fuinnimh. Áirítear sna rialacha freisin spriocanna dochta aisghabhála miotail. Feictear na rialacháin seo mar chéim i dtreo lúb dúnta ábhar ríthábhachtach a chruthú.

Trí athchúrsáil a dhéanamh ar mhiotail cosúil le litiam, cóbalt, agus nicil ó chadhnraí marbh, is féidir le táirgeadh cadhnraí nua a bheith níos inbhuanaithe agus neamhdhíobhálach don chomhshaol.

Foinse: Grist