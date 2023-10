Nuashonrú Réalteolaíochta: Páirteach Gréine Eclipse i mí Dheireadh Fómhair

Tugann mí Dheireadh Fómhair imeachtaí spreagúla do réalta gazer de gach aois. Mar aon le radharc na bpláinéad agus dhá chithfholcadh meteor, is é buaicphointe na míosa seo an eclipse gréine páirteach. Murab ionann agus eclipse iomlán, áit a ndéanann an ghealach an ghrian a bhlocáil go hiomlán, tarlaíonn eclipse páirteach gréine nuair nach gcloíonn an ghealach ach cuid den ghrian.

Ar 14 Deireadh Fómhair ag 1 pm, beidh deis ag cónaitheoirí Guelph an feiniméan neamhaí seo a fheiceáil. Tosóidh an ghealach ag bogadh os comhair na gréine timpeall meán lae, ag blocáil suas le 30% den ghrian de réir a chéile ag a buaic thart ar 1 pm Faoi 2:30 pm, déanfar solas na gréine a athchóiriú go hiomlán. Is annamh a tharlaíonn an eclipse páirteach seo agus feidhmíonn sé mar réamhtheachtaí d’éiclips gréine beagnach iomlán an bhliain seo chugainn ar 8 Aibreán, a mbeidh clúdach 99.4% ann i Guelph.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhféadfadh sé a bheith contúirteach breathnú ar eclipse gan trealamh sábháilteachta cuí. Chun féachaint sábháilte a chinntiú, tá sé ríthábhachtach trealamh cosanta cuí a úsáid. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi conas féachaint ar ghrian-éiclips go sábháilte trí chuairt a thabhairt ar fhoinsí iontaofa ar nós NASA.

Cé nach mbeidh an deis ag Guelph éifeacht iomlán “fáinne na tine” den eclipse annular a fheiceáil, a bheidh le feiceáil in áiteanna eile i Meiriceá Thuaidh agus Theas, is imeacht réalteolaíoch spreagúil é an eclipse páirteach gréine fós ar fiú a bheith ann. Mar sin, marcáil do chuid féilirí, cruinnigh do chairde agus do mhuintir, agus ullmhaigh le breathnú suas ar an spéir ar 14 Deireadh Fómhair.

Ní hamháin go gceadaíonn an stargazing dúinn iontais an spáis, na pláinéid agus na réaltaí a thuiscint, ach tugann sé deis freisin caidreamh a dhéanamh le comh-intinní fiosracha. Ná déan dearmad féachaint ar fhíseán October Star Gazing Guide ar chainéal YouTube Guelph Physics le haghaidh tuilleadh léargais ar imeachtaí réalteolaíocha na míosa seo.

Foinsí:

– Roinn na Fisice in Ollscoil Guelph

- NASA (le haghaidh faisnéise faoi éiclips gréine a fheiceáil go sábháilte)