Amharc mistéireach ar Atmaisféar Haunting Iúpatar

Nocht íomhá le déanaí a ghlac an taiscéalaí Juno Mission radharc fíor-neamhghnách: aghaidh grotesque ag lurking laistigh d'atmaisféar suaite Iúpatar. Agus é cosúil le péintéireacht casta Pablo Picasso, tháinig an foirmiú eerie seo chun cinn ar 7 Meán Fómhair, díreach in am do Oíche Shamhna. Phróiseáil na heolaithe, faoi cheannas Vladimir Tarasov, an íomhá ó ionstraim Juno Cam ar an taiscéalaí go cúramach, ag tabhairt léargas mealltach ar dhoimhneacht mistéireach an fhathaigh gháis.

Tá an taiscéalaí Misean Juno ina bhunfhoinse eolais faoi Iúpatar ó seoladh é ón Domhan in 2011. Tar éis dó dul ar thuras cúig bliana, chuaigh sé isteach i bhfithis an phláinéid ollmhór in 2016, ag doiciméadú go díograiseach a ghnéithe iontacha ó shin i leith.

Lonnaithe ag an réigiún Scaird N7 in aice le cuaille thuaidh an phláinéid, tá an aghaidh suite i limistéar clúiteach as a stoirmeacha foréigneacha, go háirithe cioclóin polar. Is féidir leis na stoirmeacha seo méideanna dochreidte a shroicheadh, le trastomhais suas le 3,000 ciliméadar agus gaotha ag luascadh isteach ag 680 ciliméadar in aghaidh na huaire. Is éard atá in atmaisféar Iúpatar ná sraitheanna iolracha hidrigine agus héiliam, mar aon le scamaill guairneacha de chriostail amóinia. Is minic a dheineann feannacht na stoirmeacha seo, agus iad in éineacht le scairdsruthanna cumhachtacha, na scamaill amóinia ina bhfoirmíochtaí agus ina bpatrúin aisteacha.

Míníonn NASA go soláthraíonn suíomh straitéiseach an taiscéalaí ar an líne a scarann ​​solas na gréine agus dorchadas pointe amhairc uathúil chun staidéar a dhéanamh ar chastacht dhromchla Iúpatar. Ligeann uillinn áirithe sholas na gréine seo, a eascraíonn as fad 587 milliún ciliméadar, do réalteolaithe léargais luachmhara a fháil. Mar sin féin, bíonn seachmaill shuimiúla ann ó am go chéile, áfach, mar an figiúr maslach cosúil le masc a chonacthas an mhí seo caite.

Is feiniméan síceolaíoch ar a dtugtar pareidolia é an rud a fheictear dúinn mar aghaidheanna nó cruthanna inaitheanta i bpatrúin randamacha. Idir aghaidheanna a fheiceáil i dtósta agus foirmíochtaí scamall a aithint mar chruthanna aithnidiúla, tá claonadh iontach ag ár n-intinn aithne a chur ar dhaoine nach bhfuil taithí acu orthu. Sa chás seo, cuireann cuma ghoul spreagtha Oíche Shamhna ar an taobh amuigh cráite Iúpatar an tsamhlaíocht i gcuimhne dúinn agus cuireann sé iontais neamhtheoranta an chosmas i gcuimhne dúinn.

Le linn na staire, tá íomhánna enigmatic comhchosúla tagtha chun cinn ó dhoimhneacht an spáis. Nocht Réaltnéiltí féileacáin, súile, agus fiú capaill, agus pláinéid eile cosúil le Mars taispeáint freisin bhfoirmíochtaí suimiúil aghaidhe. Leanann na spléachadh fada seo ar ealaín neamhaí ag tarraingt agus ag spreagadh ár suime comhchoiteann i rúndiamhra ollmhóra na cruinne.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é Misean Juno?

A: Is taiscéalaí spáis é Misean Juno a sheol NASA in 2011 chun staidéar a dhéanamh ar an bpláinéad Iúpatar.

C: Cad é pareidolia?

A: Is feiniméan síceolaíochta é Pareidolia ina bhfeiceann ár n-inchinn patrúin nó cruthanna coitianta, mar aghaidheanna, i spreagthaigh randamacha nó débhríocha.

C: Cé chomh fada agus atá Juno Mission ó Iúpatar?

A: Tá Juno Mission timpeall 587 milliún ciliméadar ar shiúl ó Iúpatar.

C: Cad is cúis leis na stoirmeacha ar Iúpatar?

F: Is iad na stoirmeacha ar Iúpatar, go háirithe na cioclóin phola, is cúis le scairdsruthanna cumhachtacha an phláinéid agus éagobhsaíocht an atmaisféir.

C: An bhfaightear foirmíochtaí comhchosúla ar chomhlachtaí neamhaí eile?

A: Tá, tá foirmíochtaí comhchosúla tugtha faoi deara ar chomhlachtaí neamhaí éagsúla, lena n-áirítear réaltnéalta agus dromchla Mars.