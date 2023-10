Cealla Sperm: Ag Caitheamh Fisice agus ag Díghlasáil Féidearthachtaí Nua

Tá cealla sperm, na tithe cumhachta micreascópacha procreation sin, tar éis a bheith i bpoist eolaithe le fada faoina gcumas dul i ngleic le dlíthe na fisice. De réir an tríú dlí gluaisne Newton, ba cheart go mbeadh a modh snámha i dtreo uibheacha dodhéanta. Deir an dlí cáiliúil seo go mbíonn imoibriú comhionann agus contrártha i ngach gníomh. I gcás cealla speirm, chiallódh sé seo gur cheart dóibh an leacht a bhfuil siad ag taisteal tríd a athphreabadh, rud a chuirfeadh deireadh lena ngluaisne.

Mar sin féin, tá staidéar nua déanta ag Kenta Ishimoto, eolaí matamaitice ó Ollscoil Kyoto sa tSeapáin, tar éis solas a chaitheamh ar an bhfeiniméan iontach seo. Arna fhoilsiú i PRX Life ar 11 Deireadh Fómhair, déanann an staidéar staidéar ar réimse na n-idirghníomhaíochtaí neamh-cómhalartacha chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhfuil cealla sperm in ann seasamh in aghaidh na bhfórsaí atá ag obair ina gcoinne.

Léiríonn na torthaí go bhfuil cumas uathúil ag cealla sperm rialacha na cothromaíochta a sheachbhóthar. Trí úsáid a bhaint as “fuip a eireaball,” cruthaíonn speirchill a fuinneamh féin, rud a ligeann di tiomáint a ghiniúint agus dlí gluaisne Newton a shárú. Tugann an dul chun cinn seo le tuiscint go bhfuil creataí malartacha ann chun iompar ábhar beo i sreabhán slaodach a thuiscint.

Seachas rúndiamhra na gceall speirm a réiteach, tá poitéinseal iontach ag na torthaí seo do réimse na róbataic. Samhlaíonn eolaithe róbait bheaga a chruthú a fhéadfaidh aithris a dhéanamh ar chumais snámha na gcealla speirme. Is éard a bheadh ​​sna róbait seo ná slata agus insí idirnasctha, rud a chuirfeadh ar a gcumas dul trí eitleáin éagsúla trína n-uillinneacha a choigeartú. D’fhéadfadh “sár-róbait speirm” den sórt sin réimsí mar leigheas agus monatóireacht comhshaoil ​​a réabhlóidiú, ag tairiscint féidearthachtaí nua taiscéalaíochta agus idirghabhála.

Ní hamháin go neartaíonn an staidéar seo ár dtuiscint ar iompraíocht chomhchoiteann i gcórais bheo ach leagann sé béim freisin ar an bpoitéinseal gan teorainn a bhaineann le bithmhiníocht. Trí staidéar a dhéanamh ar réitigh seiftiúla an dúlra, is féidir linn dul chun cinn suntasach san eolaíocht agus sa teicneolaíocht a dhíghlasáil.

Ceisteanna Coitianta

C: Cad é an tríú dlí gluaisne Newton?

A: Deir tríú dlí Newton go mbíonn imoibriú comhionann agus contrártha i ngach gníomh. Úsáidtear an bunphrionsabal seo go forleathan chun gluaiseacht réad sa domhan fisiceach a mhíniú.

C: Conas a dhéanann cealla sperm an fhisic a shárú?

A: Sáraíonn cealla sperm an fhisic trí iad féin a thiomáint trí leacht in ainneoin na bhfórsaí ba chóir dóibh a ngluaisne a stopadh de réir tríú dlí gluaisne Newton.

C: Conas a d'fhéadfadh staidéar a dhéanamh ar chealla sperm leas a bhaint as róbataic?

F: D'fhéadfadh staidéar ar chealla speirme spreagadh a thabhairt d'fhorbairt córais róbatacha bídeacha a dhéanann aithris ar a gcumas snámha. D'fhéadfaí na róbait seo a úsáid i réimsí éagsúla, lena n-áirítear leigheas agus monatóireacht comhshaoil.

C: Cad é bithmhicríocht?

A: Is éard atá i mbithimicíocht ná an cleachtas a bhaineann le dearaí agus straitéisí an dúlra a aithris chun dúshláin dhaonna a réiteach. Baineann sé le spreagadh a fháil ó chórais bhitheolaíocha chun réitigh nuálacha a chruthú.

Foinsí:

– Ollscoil Kyoto: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research_results/2021/211021_1.html