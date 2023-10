Na Soilse Thuaidh: Taispeántas iontach i British Columbia

Tá na Northern Lights, ar a dtugtar an Aurora Borealis freisin, ina bhfoinse inspioráide agus iontais le fada an lá. Leis na céadta bliain, tá bríonna éagsúla tugtha ag cultúir éagsúla agus pobail dhúchasacha don taispeántas iontach seo de shoilse ag damhsa sa spéir. Ó anamacha na sinsear go beannachtaí an dea-ádh, tá áit speisialta ag na Northern Lights i gcroí go leor.

De réir an Dr Kyle Reiter, eolaí fisiceach ag Seirbhís Faisnéise Guaise Cheanada ag Acmhainní Nádúrtha Ceanada, tá na Northern Lights ceangailte go dlúth leis an timthriall gréine. Leanann an timthriall seo patrún gníomhaíochta gréine uasta agus íosta, a tharlaíonn thart ar gach 11 bliain. Táthar ag súil go dtabharfaidh an t-uasmhéid gréine atá le teacht, a mheastar a bheith i 2024, na réigiúin is mó ar an nGrian a d'fhéadfadh gníomhaíocht a tháirgeadh ag tiomáint stoirmeacha geomhaighnéadacha agus auroras.

Tarlaíonn Auroras nuair a imbhuaileann cáithníní luchtaithe le gáis in atmaisféar uachtarach an Domhain, rud a fhágann go mbíonn solas gealgháireach ann. Is cosúil go ngluaiseann na soilse seo trasna an spéir mar a tharlaíonn na billiúin flashes le himeacht ama. Cé go mbíonn auraras le feiceáil beagnach gach oíche sna huibheacha úiréaracha os cionn na gcuaillí maighnéadacha thuaidh agus theas, ní minic a bhíonn siad le feiceáil níos faide ó dheas.

I British Columbia, meastar go mbeidh séasúr an gheimhridh seo Aurora Borealis eipiciúil do réigiúin thuaidh agus láir an chúige. Tá Lorne Smith, cónaitheoir i Pressy Lake, ó dheas de 100 Mile House, ina shaineolaí ar ghabháil na Soilse Thuaidh. Le blianta beaga anuas, ghlac sé na céadta grianghraf mesmerizing de na soilse as a bhaile agus lochanna in aice láimhe le truailliú solais íosta.

Agus muid ag druidim le huasmhéid na gréine atá le teacht, is deis uathúil é an feiniméan nádúrtha seo a fheiceáil. Cibé an gcreideann tú sna finscéalta agus creidimh a bhaineann leis na Soilse Thuaidh nó go simplí iontas ar a n-áilleacht, ní cóir an deis chun taithí a fháil ar an taispeántas draíochta a bheith caillte.

Foinsí:

– An Dr. Kyle Reiter, eolaí fisiceach ag Seirbhís Faisnéise Guaise Cheanada ag Acmhainní Nádúrtha Ceanada