An bhuaicbhliain ar a bhfuiltear ag feitheamh le haghaidh Soilse an Tuaiscirt i British Columbia: 2023

Tá na Northern Lights, ar a dtugtar Aurora Borealis freisin, tar éis daoine a mhealladh le fada lena dtaispeántais iontacha de shoilse ildaite ag damhsa trasna na spéire. I British Columbia, táthar ag súil go mbeidh an geimhreadh amach romhainn ina shéasúr eipiciúil chun an feiniméan nádúrtha seo a fheiceáil.

De réir an Dr. Kyle Reiter, eolaí fisiceach ag Seirbhís Faisnéise Guaise Cheanada ag Acmhainní Nádúrtha Ceanada, leanann gníomhaíocht na Northern Lights patrún rialta ar a dtugtar an timthriall gréine. Athraítear an timthriall seo idir tréimhsí gníomhaíochta uasta agus íosta gach 11 bhliain. Faoi láthair, táimid ag dul i dtreo an chéad uasmhéid gréine eile, a mheastar a tharlóidh i 2024. Is é uasmhéid na gréine an t-am a bhfuil an chuid is mó de na réigiúin ar an nGrian ar féidir leo gníomhaíocht a tháirgeadh as a dtiocfaidh stoirmeacha geomagnetic agus auroras.

Tarlaíonn Auroras nuair a imbhuaileann cáithníní luchtaithe le gáis in atmaisféar uachtarach an Domhain, rud a chruthaíonn flashes solais ildaite a líonann an spéir. Is cosúil go ngluaiseann na soilse seo trasna an spéir mar gheall ar na billiúin flashes a tharlaíonn le himeacht ama. Cé gur féidir auraras a fheiceáil beagnach gach oíche sna huibheacha úiréaracha os cionn na gcuaillí maighnéadacha thuaidh agus theas ó Lúnasa go Bealtaine, ní hiondúil go bhfeictear iad níos faide ó dheas.

Tá ról suntasach ag an ghrian mar an tiománaí is mó de ghníomhaíocht auroral. Agus muid ag druidim le huasmhéid na gréine, méadaíonn an seans go bhfeicfear taispeántais iontacha de na Soilse Thuaidh. Mar sin féin, tá próisis cheimiceacha casta san atmaisféar uachtarach a bhaineann le auroras a bhfuil taighdeoirí ag déanamh staidéir orthu go gníomhach.

Duine amháin a bhfuil aithne mhaith aige ar áilleacht na Soilse Thuaidh ná Lorne Smith. Ag cónaí ag Pressy Lake, ó dheas de 100 Mile House, tá Smith tar éis na céadta grianghraf de na soilse a ghabháil óna theach. Agus é ina shaineolaí féinmhúinte ar an bhfeiniméan, tuarann ​​Smith go mbeidh 2023 ina bhuaicbhliain do na Northern Lights i British Columbia mar gheall ar an timthriall gréine 11 bliana.

D'fhorbair Smith, a chuaigh i ngleic leis an aimsir fhuar thar 100 oíche, a chuid scileanna chun na soilse a ghabháil trí ghrianghrafadóireacht. Agus é ag foghlaim conas grianghraf a dhéanamh de na Northern Lights, tá bailiúchán d’íomhánna corraitheacha cruthaithe aige a thaispeánann áilleacht iontach an fheiniméan nádúrtha seo.

Agus an t-ionchas do 2023 ag dul i méid, tá daoine i dtuaisceart agus i lár British Columbia ag tnúth go mór leis an bhféidearthacht go bhfeicfidh siad taispeáint iontach de na Soilse Thuaidh. Le truailliú solais níos lú i gceantair cosúil le Pressy Lake agus na lochanna máguaird sa Cariboo Theas, tá méadú suntasach ar an seans na soilse ethereal seo a ghabháil.

Deir an finscéal gurb iad na Soilse Thuaidh ná anamacha na sinsear ag damhsa sa spéir agus go bhfeictear iad mar bheannachtaí ádh agus dea-fhéachana ar leanaí a samhlaítear fúthu i gcultúir éagsúla. Beag beann ar an gcreideamh a bhaineann leis na soilse seo, leanann siad orthu ag spreagadh uafás, eagla agus léiriú ealaíonta, ag soláthar seónna mealltacha dóibh siúd a bhfuil an t-ádh orthu iad a fheiceáil.

Foinsí:

– An Dr. Kyle Reiter, eolaí fisiceach ag Seirbhís Faisnéise Guaise Cheanada ag Acmhainní Nádúrtha Ceanada

– Lorne Smith, saineolaí agus grianghrafadóir ar na Northern Lights