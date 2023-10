Cith Meteor Draconid iontach chun na Spéartha a Shoilsiú an Deireadh Seachtaine Altaithe seo in Ontario

Beidh deis ag Stargazers in Ontario an cith meteor Draconid mesmerizing an deireadh seachtaine seo. Ar a dtugtar freisin na Giacobinids, is iarsmaí de chóiméad a ritheann na réaltaí lámhaigh seo a fhágann rian de bhruscar carraige agus oighir ina dhiaidh. De réir mar a théann an Domhan tríd an smionagar seo, dónn na cáithníní suas san atmaisféar, rud a chruthaíonn stríoca lonrúla solais sa spéir.

I mbliana, tá an cith Meteor Draconid le tosú ar 6 Deireadh Fómhair agus deireadh ar 10 Deireadh Fómhair. Táthar ag súil go dtarlóidh buaic an chith meteor ar 8 Deireadh Fómhair nó 9 Deireadh Fómhair, rud a fhágann gur gníomhaíocht iontach é chun taitneamh a bhaint as le teaghlach agus cairde le linn saoire an Altaithe.

Chun an cith Meteor a bhreathnú, ba chóir do stargazers in Ontario breathnú i dtreo an iarthuaiscirt tar éis luí na gréine, áit a mbeidh réaltbhuíon Draco ard sa spéir. Tá réaltbhuíon Draco le fáil thart ar 30 céim os cionn Ursa Major, ar a dtugtar an Gabha Dubh Mór freisin. Ina theannta sin, beidh an ghealach níos lú ná 20% soilsithe le linn an ama seo, ag soláthar spéartha dorcha atá foirfe le haghaidh féachana meteor.

Chun an taithí is fearr a fháil, moltar limistéar dorcha a aimsiú saor ó thruailliú solais, cathaoir chompordach a chur ar bun, agus go leor ama a cheadú do shúile dul i dtaithí ar an dorchadas. Cuirfidh sé seo le do chumas na meteors a fheiceáil agus iad ag rith trasna spéir na hoíche.

Mar sin, bailigh do mhuintir an Altaithe seo agus bain sult as seónna neamhaí an chith Meteor Draconid in Ontario. Is cinnte gur eispéireas fíor-iontach a bheidh ann.

