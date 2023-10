Baineann SpaceX an Waitlist le haghaidh Starlink sna Stáit Aontaithe, Tairiscíonn Síntiús Láithreach

Tá sé fógartha ag SpaceX go bhfuil deireadh leis an liosta feithimh dá chóras idirlín satailíte Starlink sna Stáit Aontaithe. Ciallaíonn sé seo gur féidir le custaiméirí ar spéis leo síntiús a ghlacadh anois le haghaidh rochtain láithreach gan a bheith orthu fanacht. Cuireann an chuideachta an éacht seo i leith an acmhainn fheabhsaithe a sholáthraíonn a satailítí Starlink dara glúin, a thairgeann ceithre huaire níos mó toilleadh ná an chéad ghlúin. Mar thoradh air sin, tá Starlink ar fáil anois ar fud na tíre.

Roimhe seo, bhí rochtain ar chóras idirlín satailíte SpaceX teoranta i gcodanna áirithe de na Stáit Aontaithe mar gheall ar éileamh ard. Bhí ar chustaiméirí ionchasacha fanacht ar feadh seachtainí nó míonna chun rochtain a fháil, agus bhí fadhbanna brú tráchta líonra ag síntiúsóirí a d'fhéadfadh moill a chur ar luasanna idirlín. Mar sin féin, tá SpaceX ag obair chun cumas Starlink a leathnú trí satailítí breise a sheoladh, rud a mhaolaigh srianta rochtana de réir a chéile.

Ar an Luan, bronnadh rochtain ar na sealúchais dheireanacha a bhí fágtha ar an liosta feithimh, atá lonnaithe go príomha in oirdheisceart na SA. Tháinig an fhorbairt seo go gairid tar éis do SpaceX baisc eile de 22 satailít Starlink a imscaradh i bhfithis, rud a thug líon iomlán na satailítí go 4,845 mar a dheimhnigh an réalteolaí Jonathan McDowell.

Cé gur baineadh an liosta feithimh, thuairiscigh roinnt síntiúsóirí agus fiú Starlink féin luasanna níos moille ná mar a bhíothas ag súil leis. Mar sin féin, ní hamháin go dtugann na satailítí Starlink den dara glúin toilleadh méadaithe ach geallann siad freisin luasanna idirlín níos tapúla d'úsáideoirí talún. Ina theannta sin, tá SpaceX ag ullmhú chun crua-earraí mias den chéad ghlúin eile a thabhairt isteach, a bhfuiltear ag súil go bhfeabhsóidh sé a fheidhmíocht.

Foinsí:

– [SpaceX]( https://twitter.com/SpaceX/status/1576549769429934592)

– [PCMag]( https://www.pcmag.com/news/spacex-removes-starlink-waitlist-across-us)