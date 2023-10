SpaceX Falcon 9 Socraithe chun 22 Satailít Starlink a Sheoladh

Tá roicéad SpaceX Falcon 9 sceidealta le 22 satailít idirlín Starlink a sheoladh isteach i bhfithis inniu ó Stáisiún Fórsa Spáis Rinn Canaveral i Florida. Tá an seoladh le bheith ar siúl ag 5:20pm EDT, agus beidh roinnt deiseanna cúltaca ar fáil más gá. Is féidir leo siúd ar spéis leo féachaint ar an seoladh beo trí chuntas SpaceX X (ar a dtugtaí Twitter roimhe seo).

Fillfidh an chéad chéim den roicéad Falcon 9, a d'eitil ar 16 mhisin roimhe seo, go dtí an Domhan agus rachaidh sé i dtír ar an long drone Just Léigh na Treoracha thart ar 8.5 nóiméad tar éis é a sheoladh. Beidh an seoladh seo cúthail ar thaifead athúsáide na cuideachta, a socraíodh an mhí seo caite.

Timpeall 65 nóiméad tar éis seolta, déanfaidh céim uachtarach an Falcon 9 na 22 satailít Starlink a imscaradh isteach sa spás. Tá SpaceX ag cur lena mheige-réaltbhuíon Starlink go tapa, agus seoladh breis is 70 misean fithiseach in 2023 amháin. Faoi láthair, tá beagnach 4,900 satailítí Starlink oibriúcháin i bhfithis, agus cuirfidh an seoladh seo le fás leanúnach na réaltbhuíonta.

Soláthraíonn Starlink seirbhís idirlín do chustaiméirí ar fud an domhain trí chomharthaí a iompar ón líonra satailíte chuig glacadóirí ar an talamh. Trí níos mó satailítí a chur leis an réaltbhuíon, tá sé mar aidhm ag SpaceX clúdach a mhéadú agus nascacht idirlín a fheabhsú ar fud an domhain.

Foinsí:

– Creidmheas Íomhá: SpaceX