SpaceX le Seoladh 22 Satailítí Satailíte Starlink Níos Mó i Spáseitilt Doubleheader

Tá SpaceX ag ullmhú do cheanntásc dúbailte spáseitilte agus é ag ullmhú chun 22 satailít idirlín Starlink eile a sheoladh. Tá an chéad chéim den header dúbailte seo le bheith ar siúl anocht, 8 Deireadh Fómhair, agus roicéad Falcon 9 sceidealta le éirí as Stáisiún Fórsa Spáis Rinn Canaveral ag 9:06 pm EDT. Tá ceithre dheis cúltaca ar fáil don seoladh freisin.

Is féidir an seoladh agus an misean a leanúint beo trí chuntas SpaceX ar X (Twitter roimhe seo) le clúdach ag tosú cúig nóiméad roimh an ardú. Má théann gach rud de réir an phlean, fillfidh an chéad chéim den Falcon 9 ar an Domhan agus tiocfaidh sé i dtír go hingearach ar an long drone SpaceX A Easnamh Gravitas timpeall 8.5 nóiméad tar éis é a sheoladh. Tá an chéad chéim áirithe Falcon 9 seo tar éis 14 ardú agus tuirlingt a dhéanamh cheana féin, lena n-áirítear spásairí a sheoladh chuig an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta do NASA.

Timpeall 65 nóiméad tar éis seolta, déanfar na 22 satailít Starlink a imscaradh ó chéim uachtarach an Falcon 9 go bhfithis íseal na Cruinne. Tar éis an tseolta seo, beidh misean eile Starlink ón gCósta Thiar ag 3:23 am EDT. Is é seo an 71ú agus an 72ú seolta fithiseach na bliana do SpaceX, leis an gcuid is mó atá tiomnaithe d'fhonn an meige-réaltbhuíon Starlink a leathnú.

Faoi láthair tá breis is 4,830 satailít oibriúcháin i meige-réaltbhuíon Starlink agus tá sé dírithe ar rochtain idirlín a sheachadadh ar limistéir ar fud an domhain nach ndéantar dóthain seirbhísí orthu. Leanann SpaceX le dul chun cinn a dhéanamh i réimse na nascachta idirlín atá bunaithe ar shatailít agus cuireann na seoltaí seo le teacht níos mó lena spriocanna uaillmhianacha.

