Roicéad SpaceX Falcon 9 le 22 Satailít Starlink a Sheoladh chuig Orbit

Tá roicéad SpaceX Falcon 9 le seoladh ó Chósta Spáis Florida, ag iompar 22 satailít Starlink chuig fithis. Tá an seoladh sceidealta le bheith ar siúl ó Stáisiún Fórsa Spáis Rinn Canaveral ag 6:39 pm EDT (2239 GMT). Is féidir leo siúd ar spéis leo féachaint ar an gclúdach beo trí chuntas SpaceX ar X (Twitter roimhe seo), agus cuirfear tús leis an gclúdach cúig nóiméad roimh an ardú.

Tar éis éirí as, má théann gach rud mar a bhí beartaithe, fillfidh an chéad chéim den Falcon 9 ar an Domhan le haghaidh tuirlingthe ingearach ar long drone SpaceX ar muir thart ar 8.5 nóiméad tar éis seolta. Marcálfaidh sé seo an 10ú ardú agus tuirlingt don chéad chéim áirithe seo Falcon 9. Is é an taifead maidir le hathúsáid roicéad faoi láthair ná 17 eitilt, atá i seilbh dhá theanndáileog dhifriúla.

Déanfar na 22 satailít Starlink a imscaradh ó chéim uachtarach an Falcon 9 go bhfithis ísil na Cruinne (LEO) thart ar 65 nóiméad tar éis seolta. Is é an misean seo an 69ú seoladh fithiseach do SpaceX in 2023, agus tá thart ar 60% de na heitiltí sin tiomanta do líonra Starlink a leathnú.

Tá beagnach 4,800 satailít oibriúcháin i mega-réaltbhuíon SpaceX's Starlink faoi láthair, agus leanfaidh an líon seo ag méadú amach anseo. Tá cead tugtha do SpaceX 12,000 satailít a imscaradh in LEO, agus tá iarratas déanta acu ar cheadú do 30,000 breise.

Cuirfidh seoladh na 22 satailít Starlink seo le hiarrachtaí leanúnacha SpaceX clúdach leathanbhanda domhanda a sholáthar. Le gach seoladh, fásann líonra Starlink, rud a thugann muid níos gaire do dhomhan ina bhfuil rochtain idirlín ar fáil do gach cúinne den phláinéid.

