SpaceX Le 22 Satailít Starlink a Sheoladh le haghaidh Réaltbhuíon Satailíte Treisithe

Tá réaltbhuíon satailíte SpaceX Starlink ar tí uasghrádú suntasach a fháil nuair a seoladh 22 satailít ó Florida. Tá an roicéad Falcon 9 a iompraíonn na satailítí idirlín 22 Starlink le tógáil amach Dé Máirt, 17 Deireadh Fómhair ag 5:20 pm ET ó Choimpléasc Seoladh Spáis 40 (SLC-40) ag Stáisiún Fórsa Spáis Rinn Canaveral.

Is díol suntais an seoladh áirithe seo toisc gurb í an 16ú eitilt le haghaidh teanndáileog chéad chéim an roicéad. Thacaigh an teanndáileog roimhe seo le misin mar GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, Seoladh OneWeb 17, ARABSAT BADR-8, agus ocht misean Starlink. Léiríonn an cuntas teiste suntasach seo ath-inúsáidteacht agus iontaofacht roicéad SpaceX.

Tar éis scaradh stáitse, ní bheidh an teanndáileog chéad chéim a chaitheamh i leataobh ach ina ionad sin déanfaidh sé a bhealach ar ais go dtí an Domhan. Déanfaidh sé shliocht rialaithe agus tiocfaidh sé i dtír ar an droneship Just Read the Instructions, a bheidh suite san Aigéan Atlantach. Is teist í an iarracht tuirlingthe agus aisghabhála seo ar thiomantas SpaceX do thaiscéalaíocht inbhuanaithe spáis trí chomhpháirteanna costasacha a athúsáid in ionad iad a chaitheamh amach tar éis aon úsáide amháin.

Dóibh siúd ar spéis leo féachaint ar an misean, beidh clúdach beo ar fáil ar chainéal oifigiúil YouTube SpaceX, @SpaceX, timpeall cúig nóiméad roimh an ardú. Soláthróidh sé seo suíochán sa tsraith tosaigh don lucht féachana chun roicéad Falcon 9 a fheiceáil ag iompar na satailítí Starlink ag éirí as agus an teanndáileog ina dhiaidh sin ag teacht i dtír ar an droneship san Aigéan Atlantach.

Le gach seoladh rathúil, leanann réaltbhuíon satailíte SpaceX le Starlink ag leathnú, rud a thugann nascacht idirlín ardluais dhomhanda céim níos gaire don réaltacht.

Foinsí:

– SpaceX (Twitter: @SpaceX)