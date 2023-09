Roicéad SpaceX Falcon 9 chun 21 Satailít Starlink a Sheoladh

Tá SpaceX ag ullmhú do sheoladh eile, an uair seo ag seoladh roicéad Falcon 9 ó Vandenberg Space Force Base i California. Beidh an roicéad ag iompar 21 satailít Starlink chuig fithis íseal an Domhain (LEO). Tá an seoladh sceidealta le haghaidh maidin Dé Luain go luath (25 Meán Fómhair) ag 3:23 am EDT (0723 GMT; 12:23 am áitiúil California).

Má théann gach rud go réidh, fillfidh an chéad chéim den Falcon 9 go dtí an Domhan agus tuirlingt ar long drone SpaceX thart ar 8.5 nóiméad tar éis é a sheoladh. Tá an chéad chéim áirithe seo athúsáidte agus tá cúig ardú agus tuirlingt rathúil déanta cheana féin, rud a fhágann gurb é seo an séú misean dó.

Táthar ag súil go n-imscarfar satailítí Starlink thart ar 62.5 nóiméad tar éis iad a sheoladh. Tionscadal uaillmhianach SpaceX é Starlink atá dírithe ar mheige-réaltbhuíon domhanda domhanda a chruthú. Faoi láthair, tá os cionn 4,750 satailítí oibriúcháin in LEO, agus tá pleananna ag SpaceX leanúint ar aghaidh ag leathnú an líonra seo amach anseo.

Tagann an seoladh seo go gairid i ndiaidh an 17ú heitilt a rinne SpaceX don chéad chéim de Falcon 9 athúsáidte. Is éacht suntasach é athúsáid tapa na roicéid do SpaceX, rud a léiríonn a dtiomantas do thaiscéalaíocht spáis atá éifeachtach ó thaobh costais de.

Chun féachaint ar an seoladh beo, is féidir leat breathnú ar chuntas SpaceX ar X (Twitter roimhe seo) le clúdach ag tosú cúig nóiméad roimh an ardú. Tá amanna spreagúla romhainn agus SpaceX ag leanúint ar aghaidh ag brú teorainneacha na teicneolaíochta spáis agus ag tógáil a líonra Starlink.

Sainmhíniú: Tagraíonn Fithis Íseal Domhain (LEO) d’fhithis timpeall an Domhain le airde idir 160 ciliméadar (99 míle) agus 2,000 ciliméadar (1,200 míle).

