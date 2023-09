Teideal an Airteagail Nua: Na Buntáistí a bhaineann le Machnamh Aireach a Chleachtadh

Achoimre: Tá an-tóir ar mhachnamh meabhrach le blianta beaga anuas mar gheall ar na buntáistí iomadúla a bhaineann leis don intinn agus don chorp. Scrúdaíonn an t-alt seo na buntáistí a bhaineann le machnamh meabhrach a chleachtadh, lena n-áirítear folláine mheabhrach feabhsaithe, leibhéil struis laghdaithe, fócas méadaithe agus comhchruinniú, féinfheasacht feabhsaithe, agus cumas níos mó le haghaidh comhbhá agus comhbhá.

Cleachtas is ea machnamh meabhrach a bhaineann le haird an duine a thabhairt ar an láthair láithreach, gan breithiúnas a thabhairt. Trí dhíriú ar an anáil, ar mhothúcháin sa chorp, nó ar rud sonrach machnaimh, is féidir le daoine aonair staid mheabhrach a chothú a ligeann dóibh a gcuid smaointe agus mothúcháin a urramú gan a bheith ceangailte leo.

Ceann de na príomhbhuntáistí a bhaineann le machnamh meabhrach ná folláine mheabhrach feabhsaithe. Tá sé léirithe ag taighde gur féidir le cleachtas rialta comharthaí imní agus dúlagar a laghdú, giúmar iomlán a fheabhsú, agus mothúcháin sonas agus sásamh a mhéadú. Trí mhothú níos fearr ar shíocháin agus ar ghlacadh inmheánach a chothú, cuireann machnamh meabhrach chun cinn athléimneacht mhothúchánach agus caidreamh níos sláintiúla leis an duine féin.

Ina theannta sin, fuarthas amach go laghdaítear leibhéil struis ó mhachnamh meabhrach. Trí oiliúint a chur ar aigne duine le bheith i láthair agus feasach, is féidir le daoine aonair briseadh saor ó thimthriall na ráflaí agus imní. Mar thoradh air seo laghdaítear na hairíonna a bhaineann le strus, amhail teannas, greannaitheacht, agus suaitheadh ​​codlata. Tá cleachtas rialta machnaimh aireachais nasctha freisin le leibhéil níos ísle cortisol hormóin struis.

Ina theannta sin, tá sé léirithe go gcuirtear feabhas ar fhócas agus ar thiúchan le machnamh meabhrach. Tríd an gcumas chun fanacht i láthair a neartú agus seachráin a sheachaint, is féidir le daoine aonair a gcuid feidhmíochta a fheabhsú i dtascanna a dteastaíonn aird leanúnach orthu. Féadfaidh sé seo a bheith tairbheach go háirithe i suíomhanna acadúla agus gairmiúla.

Buntáiste eile a bhaineann le machnamh meabhrach ná féinfheasacht mhéadaithe. Trí bhreathnú a dhéanamh ar smaointe, ar mhothúcháin agus ar mhothúcháin an choirp gan breithiúnas, is féidir le daoine tuiscint níos doimhne a fháil ar a n-eispéiris istigh. Is cuid lárnach den fhás pearsanta é an féinmhachnamh seo agus is féidir go dtiocfadh feabhas ar scileanna cinnteoireachta agus réiteach fadhbanna.

Ar deireadh, cothaíonn machnamh meabhrach cumas níos mó comhbhá agus comhbhá. Trí dhearcadh neamhbhreithiúnach a fhorbairt i leith an duine féin agus daoine eile, éiríonn daoine níos tuisceana do riachtanais agus mothúcháin na ndaoine thart timpeall orthu. Is féidir leis seo naisc shóisialta níos doimhne agus níos sásúla a chothú.

Mar fhocal scoir, cuireann machnamh feasachta raon leathan tairbhí ar fáil don intinn agus don chorp araon. Trí mhachnamh meabhrach rialta a chleachtadh, is féidir le daoine aonair folláine mheabhrach feabhsaithe, leibhéil strus laghdaithe, fócas méadaithe agus comhchruinniú méadaithe, féinfheasacht feabhsaithe, agus cumas níos mó le haghaidh comhbhá agus comhbhá a fháil.

Foinsí:

– An Lárionad Náisiúnta um Shláinte Chomhlántach agus Chomhtháite

– Mindful.org