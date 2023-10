SpaceX Socraithe le haghaidh Dhá Sheoladh Satailíte Starlink Cúl le Cúil i Florida agus California

Tá SpaceX ag ullmhú le haghaidh dhá sheoladh as a chéile de shatailítí Starlink ar a roicéad Falcon 9. Tá an chéad seoladh sceidealta le haghaidh Dé Domhnaigh, Deireadh Fómhair 8, ó Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) ag Vandenberg Space Force Base i California. Déanfar na 21 satailít Starlink a imscaradh chuig fithis íseal-Domhain ag 12:23 am PT.

Marcfaidh an seoladh atá le teacht an 14ú eitilt don teanndáileog chéad chéim, a thacaigh roimhe seo le misin éagsúla lena n-áirítear Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B, agus ocht misean Starlink. Tar éis scaradh stáitse, féachfaidh an chéad chéim le teacht i dtír ar an droneship “Ar ndóigh I Still Love You” atá suite san Aigéan Ciúin.

Seolfar an dara baisc de shatailítí Starlink ansin Dé Luain, 9 Deireadh Fómhair, ó Space Launch Complex 40 (SLC-40) ag Stáisiún Fórsa Spáis Cape Canaveral i Florida. Is é an t-am ardaithe sceidealta ná 9:06 pm ET.

Cosúil leis an gcéad seoladh, tá an teanndáileog chéad chéim Falcon 9 don dara seoladh eitilt ar 14 misean roimhe seo, lena n-áirítear CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA, agus cúig mhisean Starlink. Déanfaidh an chéad chéim iarracht teacht i dtír ar an droneship “A Shortfall of Gravitas” atá lonnaithe san Aigéan Atlantach.

Soláthróidh SpaceX craoladh gréasáin beo den dá sheoladh ar a láithreán gréasáin oifigiúil. Cuirfear tús leis an gcraoladh ar an nGréasán timpeall cúig nóiméad roimh éirí as.

Go hachomair, tá SpaceX ag ullmhú do dhá sheoladh cúl le cúl de shatailítí Starlink, agus beidh an chéad seoladh ar siúl i California agus an dara ceann i Florida. Cuirfidh na seoltaí seo le himscaradh leanúnach réaltbhuíon satailíte SpaceX Starlink, ag soláthar clúdach domhanda idirlín.

Sainmhínithe:

– Starlink: Réaltbhuíon satailíte satailíte á tógáil ag SpaceX, a sholáthraíonn clúdach domhanda idirlín.

– Falcon 9: Feithicil seolta dhá chéim go bhfithis arna forbairt agus arna monarú ag SpaceX.

– Fithis Íseal-Domhain: An réigiún spáis laistigh de thart ar 2,000 ciliméadar (1,200 míle) de dhromchla an Domhain ina n-oibríonn formhór na satailítí.

