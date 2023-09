Socraíonn SpaceX Taifead le 200ú Seoladh teanndáileog Athúsáidte

Tá SpaceX le seoladh a 200ú misean ag baint úsáide as teanndáileog a eitlíodh roimhe, agus é ag ullmhú do mhisean Starlink 6-18 ó Stáisiún Fórsa Spáis Rinn Canaveral. Tá an roicéad Falcon 9 sceidealta le éirí as oíche Dé Sathairn, ag iompar 22 satailít Starlink. Marcálfaidh an seoladh seo freisin an 17ú eitilt don teanndáileog chéad chéime, a bhfuiltear ag súil go dtiocfaidh sé i dtír rathúil ar an droneship Just Léigh na Treoracha san Aigéan Atlantach.

Meastar go mbeidh na coinníollacha aimsire fabhrach don seoladh, agus seans 95% go mbeidh dea-aimsir ann. I gcás moille 24 uair an chloig, ba é 90% an seans go mbeadh aimsir fhabhrach ann, rud a laghdódh de réir a chéile go 80% thar an bhfuinneog seolta trí huaire.

Má éiríonn leis, is é an seoladh seo an 228ú téarnamh rathúil ag SpaceX ó bhain sé a chéad tuirlingthe amach i mí na Nollag 2015. Tá cuntas teiste iontach coinnithe ag an gcuideachta, gan teanndáileog céadchéime a chailleadh ó mhí Feabhra 2021 agus 153 ghabháil rathúil a bhaint amach as a chéile.

Marcálfaidh an misean seo freisin an 266ú seoladh foriomlán de chuid SpaceX ón gcéad misean rathúil in 2008. Is é an 67ú seoladh do SpaceX i mbliana, ag coinneáil a shuíomh mar phríomhimreoir sa tionscal spáis. Le líon is mó seoltaí 51 ón gCósta Spáis ag súil leis i mbliana, bhí SpaceX freagrach as an gcuid is mó díobh, rud a léiríonn a cheannasacht sa mhargadh.

Ag féachaint amach romhainn, tá go leor seoltaí eile Falcon 9 beartaithe ag SpaceX, lena n-áirítear an chéad seoladh eile Falcon Heavy ar 5 Deireadh Fómhair. Beidh an misean seo i gcomhpháirtíocht le NASA, agus an taiscéalaí Psyche ag tabhairt faoi mhisean ilbhliantúil chun staidéar a dhéanamh ar astaróideach saibhir miotail ar a dtugtar Psyche freisin.

Cé gurb é SpaceX an phríomhchuideachta a sheol an Cósta Spáis i mbliana, rinne Relativity Space a rian ar ais i mí an Mhárta lena roicéad Terran 3 priontáilte 1D. De réir mar a leanann tionscal an spáis ag forbairt, tá SpaceX ar thús cadhnaíochta maidir le hath-inúsáidteacht agus nuálaíocht.

Sainmhínithe:

– teanndáileog: Inneall roicéad a sholáthraíonn sá chun spásárthach a thiomáint den talamh agus isteach sa spás.

– Droneship: Soitheach uathrialach a úsáidtear chun teanndáileoga roicéad a thabhairt i dtír agus a aisghabháil ar muir.

Foinsí: N/B