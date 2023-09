SpaceX chun Roicéad Falcon 9 a Sheoladh le Satailítí Starlink

Tá SpaceX ag pleanáil roicéad Falcon 9 a sheoladh ó Vandenberg Space Force Base Dé Luain, 11 Meán Fómhair, ag 11:57 pm Beidh an roicéad ag iompar 21 satailít Starlink, atá mar chuid de sheirbhís idirlín satailíte leathanbhanda ardluais SpaceX.

Má chuirtear moill ar an seoladh tosaigh, tá deiseanna seolta cúltaca ag SpaceX Dé Máirt agus Dé Céadaoin. Tá sé mar aidhm ag an gcuideachta an teanndáileog chéad chéim den roicéad a thabhairt i dtír ar an droneship Of Course I Still Love You san Aigéan Ciúin, a bheidh ar an 11ú eitilt don teanndáileog áirithe seo.

Beidh craoladh gréasáin beo den seoladh ar fáil ar phróifíl SpaceX ar X (Twitter roimhe seo) thart ar cúig nóiméad roimh an t-aistriú.

Tionscadal uaillmhianach SpaceX é Starlink chun réaltbhuíon domhanda satailíte a chruthú. Déanfar na satailítí beaga seo, a bhfuil meáchan thart ar 260 kg an ceann acu, a imscaradh i bhfithis íseal-Domhain chun nascacht idirlín ardluais, íseal-latency a sholáthar ar fud na cruinne. Agus 21 satailít bhreise á n-imscaradh, beidh SpaceX ag leathnú a fhlít Starlink chun cur lena sheirbhís idirlín leathanbhanda atá ag dul i méid.

Ligeann teicneolaíocht roicéad Falcon 9 ath-inúsáidte SpaceX do sheoltaí spáis atá éifeachtach ó thaobh costais de trí chéad chéim an roicéad a aisghabháil agus a athúsáid. Tá garspriocanna suntasacha bainte amach ag an gcuideachta maidir le teanndáileoirí a thabhairt i dtír agus a atheitilt, rud a léiríonn an acmhainneacht le haghaidh costais seolta laghdaithe agus inrochtaineacht mhéadaithe ar spás.

Foinsí: SpaceX