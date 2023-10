Roicéad SpaceX Falcon 9 chun 21 Satailít Starlink a Sheoladh

Tá roicéad SpaceX Falcon 9 sceidealta le 21 satailít idirlín Starlink a sheoladh isteach i bhfithis ó Bhunáit Fórsa Spáis Vandenberg California. Tá an seoladh socraithe go luath ar maidin inniu, agus an roicéad ag ardú ag 3:47 am EDT. Mar sin féin, mura n-oibríonn an t-am amach, tá trí dheis cúltaca ar fáil.

Déanfar an seoladh a chraoladh ar an ngréasán ar X, ar a dtugtaí Twitter roimhe seo, agus cuirfear tús leis an gclúdach tuairim is cúig nóiméad roimh an éirí as. Má théann gach rud mar a bhí beartaithe, fillfidh an chéad chéim de Falcon 9 go sábháilte ar an Domhan, ag tuirlingt ar an long drone “Ar ndóigh, tá grá agam duit fós” timpeall 8.5 nóiméad tar éis seolta. Tá 16 eitilt críochnaithe cheana féin ag an gcéad chéim den roicéad áirithe seo, gan ach ceann amháin cúthail ó thaifead athúsáide SpaceX.

Déanfar na 21 satailít Starlink a imscaradh ó chéim uachtarach an Falcon 9 thart ar 62.5 nóiméad tar éis iad a sheoladh. Is é an seoladh seo an 75ú misean fithiseach do SpaceX in 2023, toisc go bhfuil sé mar aidhm ag an gcuideachta 100 eitilt a bhaint amach faoi dheireadh na bliana agus 144 in 2024.

Is é príomhfhócas SpaceX i mbliana ná an mega-réaltbhuíon Starlink a thógáil amach, a bhfuil sé mar aidhm aige clúdach idirlín domhanda a sholáthar. Faoi láthair, tá beagnach 4,900 satailít oibriúcháin i Starlink, agus leanfaidh an líon seo ag fás sa todhchaí.

