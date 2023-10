Seolfaidh Roicéad SpaceX Falcon 9 21 Satailít Starlink chuig Orbit

Tá SpaceX ag ullmhú do sheoladh roicéad eile, an uair seo chun 21 satailít idirlín Starlink a imscaradh i bhfithis. Tá an roicéad Falcon 9 réidh le éirí as Bunáit Fórsa Spáis Vandenberg California Dé Sathairn ag 3:47 am EDT. Má bhíonn aon mhoill ann, tá deiseanna cúltaca ar fáil idir 4:23 am EDT agus 6:00 am EDT.

Déanfar an seoladh a shruthú ar chuntas SpaceX ar X (ar a dtugtaí Twitter roimhe seo) ag tosú timpeall cúig nóiméad roimh an t-ardú. Má théann gach rud mar a bhí beartaithe, fillfidh an chéad chéim de Falcon 9 ar an Domhan agus tuirlingt ar an long drone “Ar ndóigh, tá grá agam duit fós” thart ar 8.5 nóiméad tar éis seolta. Is é seo an 16ú heitilt do chéad chéim na roicéad áirithe seo, gan ach eitilt amháin níos lú ná taifead athúsáide na cuideachta.

Tar éis thart ar 62.5 nóiméad, imscarfar na 21 satailít Starlink ó chéim uachtarach an Falcon 9. Is é an seoladh seo an 75ú misean fithiseach de chuid SpaceX in 2023, agus an chuideachta ag iarraidh a sprioc de 100 eitilt a bhaint amach faoi dheireadh na bliana, agus 144 eitilt in 2024.

Díríodh go mór ar thionscadal Starlink SpaceX i mbliana, agus thart ar 60% dá n-eitiltí tiomnaithe chun an meige-réaltbhuíon idirlín a leathnú. Faoi láthair, tá beagnach 4,900 satailítí oibriúcháin i Starlink, agus leanfaidh an líon seo ag méadú sna blianta atá le teacht.

Foinse: Cur síos ar Mhisean SpaceX