Ullmhaíonn SpaceX do Sheoladh Starlink Eile

Tá SpaceX ag ullmhú don chéad seoladh Starlink eile ó Rinn Canaveral, atá beartaithe oíche Dé hAoine. Mar chuid den mhisean Starlink 6-14 beidh roicéad Falcon 9 a iompraíonn suas le 22 satailít idirlín ag imeacht ó Choimpléasc Seoladh Spáis 40 Stáisiún Fórsa Spáis Rinn Canaveral. Tá an phríomhfhuinneog seolta socraithe do 7:56 pm, agus tá roghanna cúltaca ar fáil más gá.

Táthar ag tuar go mbeidh na coinníollacha aimsire fabhrach, le seans 60% de choinníollacha maithe ag tús na fuinneoige, ag méadú go 85% faoi dheireadh. I gcás moille 24 uair an chloig, feabhsaítear an seans go 90%. Tá sé beartaithe ag SpaceX an teanndáileog céadchéime, a bheidh ag déanamh a sheachtú eitilt, a ghnóthú ar an droneship A Shortfall of Gravitas san Atlantach.

Maidir le clúdach seolta, tá sé fógartha ag SpaceX nach mbeidh sé ag soláthar nuashonruithe ach ar a sheoltaí príobháideacha trína chuntas oifigiúil ar an ardán X (Twitter roimhe seo). Tagann an t-athrú seo tar éis don chuideachta clúdach seolta a thairiscint dá misean deiridh oíche Dé Domhnaigh ó Kennedy Space Center ar X, díreach nóiméad roimh an ardú.

Cé go leanann SpaceX ar aghaidh ag cothabháil ráta seolta ard, is fiú a thabhairt faoi deara gurb é seo an 47ú seoladh ó Chósta an Spáis i mbliana, agus beagnach gach ceann acu á stiúradh ag SpaceX. Níl ach an dara seoladh sa bhliain ag United Launch Alliance (ULA) maidin Dé Sathairn le roicéad Atlas V ar mhisean don Oifig Taiscéalaíochta Náisiúnta agus don Spáis. Rinne Relativity Space seoladh eile an Chósta Spáis i mbliana i mí an Mhárta.

Lena n-áirítear seoltaí óna shaoráidí i gCalifornia, tá SpaceX ar an mbóthar le dul thar 90 seoladh don bhliain. Marcálfaidh an seoladh seo a 63ú eitilt fithiseach in 2023, ag dul thar an taifead roimhe seo de 61 sraith in 2022. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach n-áirítear leis an gcomhaireamh seo an iarracht nár éirigh leis an 20 Aibreán dá Starship agus Super Heavy óna seoladh tástála Texas. áis. Mar sin féin, tá Starship cruachta eile ag SpaceX ag fanacht le ceadú ón Riarachán Eitlíochta Feidearálach le haghaidh iarracht seolta eile.

Sainmhínithe:

– Falcon 9: Feithicil seolta meánardaithe dhá chéim go bhfithis arna forbairt agus arna monarú ag SpaceX.

– Starlink: Tionscadal réaltbhuíon satailíte SpaceX a bhfuil sé mar aidhm aige clúdach leathanbhanda domhanda a sholáthar.

– Droneship: Soitheach uathrialach a úsáideann SpaceX chun roicéad a thabhairt i dtír agus a aisghabháil ar muir.

– United Launch Alliance (ULA): Comhfhiontar idir Boeing agus Lockheed Martin a sholáthraíonn seirbhísí seolta spáis.

– Atlas V: Feithicil seolta arna forbairt ag ULA.

– An Oifig Taiscéalaíochta Náisiúnta (NRO): Eagraíocht rialtais SAM atá freagrach as satailítí faisnéise a dhearadh, a fháil, a sheoladh agus a oibriú.

– Fórsa Spáis: Brainse d’Fhórsaí Armtha na Stát Aontaithe atá freagrach as cogaíocht spáis.

