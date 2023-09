Roicéid SpaceX Falcon 9 Set to Launch Record-Ceangail 17ú Uair

Tá roicéad SpaceX Falcon 9 ar tí stair a dhéanamh lena 17ú seoladh anocht. Tá an roicéad, a iompraíonn 22 de shatailítí idirlín SpaceX Starlink, le imeacht ó Stáisiún Fórsa Spáis Rinn Canaveral i Florida ag 9:07 pm ET.

Ceanglóidh an seoladh seo an taifead maidir leis an líon is mó daoine a bheidh ag éirí agus ag teacht i dtír don chéad chéim amháin de chuid Falcon 9. Lá díreach ó shin, bhain Falcon 9 eile an t-éacht seo amach le linn misean eile Starlink. Tá ról ríthábhachtach ag athúsáid rathúil na roicéid i misean SpaceX chun taisteal spáis a dhéanamh níos inacmhainne agus níos inbhuanaithe.

Tionscadal uaillmhianach SpaceX is ea mega-réaltbhuíon Starlink chun clúdach domhanda idirlín a sholáthar. Faoi láthair, tá níos mó ná 4,750 satailítí oibriúcháin Starlink ag fithisiú an Domhain, agus meastar go dtiocfaidh méadú suntasach ar an líon sin amach anseo. Tá cead faighte ag SpaceX 12,000 soitheach leathanbhanda a sheoladh agus tá iarratas déanta aige freisin ar chead chun 30,000 satailít bhreise a sheoladh.

Tá na 22 satailít Starlink atá ar bord an mhisin Falcon 9 seo le himscaradh ó stáitse uachtarach na roicéad timpeall 65 nóiméad tar éis an tsáraithe. Nuair a bheidh siad imlonnaithe, beidh na satailítí seo isteach sa réaltbhuíon atá ann cheana féin, ag feabhsú nascacht idirlín agus ag leathnú clúdach do chustaiméirí ar fud an domhain.

Soláthróidh SpaceX sruth beo den seoladh ar X, ar a dtugtaí Twitter roimhe seo. Táthar ag súil go dtosóidh an clúdach cúig nóiméad roimh an ardú, rud a thabharfaidh deis don lucht féachana an chloch mhíle stairiúil seo a fheiceáil i gclár roicéad ath-inúsáidte na cuideachta.

