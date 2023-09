Roicéad SpaceX Falcon 9 le Seoladh don 17ú Uair a Thaifead

Tá roicéad SpaceX Falcon 9 socraithe chun stair a dhéanamh ach é a sheoladh don 17ú uair anocht. Beidh an roicéad ag iompar 22 satailít idirlín Starlink de chuid SpaceX. Tá an seoladh sceidealta le bheith ar siúl ó Stáisiún Fórsa Spáis Rinn Canaveral i Florida ag 10:47 pm EDT. Is féidir le lucht féachana féachaint ar an imeacht beo trí chuntas SpaceX ar X.

Má théann gach rud mar a bhí beartaithe, fillfidh an chéad chéim den Falcon 9 ar an Domhan tar éis 8.5 nóiméad agus tiocfaidh sé i dtír ar long drone SpaceX atá lonnaithe ar muir. Marcálfaidh sé seo an 17ú ardú agus tuirlingt rathúil don teanndáileog áirithe Falcon 9 seo, ag leagan amach cloch mhíle nua d’ath-inúsáidteacht roicéad. Faoi láthair, níl ach dhá theanndáileog Falcon 9 tar éis 16 eitilt a bhaint amach.

Déanfar na 22 satailít Starlink ar bord an roicéad a imscaradh i bhfithis ísil an Domhain thart ar 62.5 nóiméad tar éis iad a sheoladh. Cuirfidh an seoladh seo le taifead eile do SpaceX freisin, mar gurb é seo a 65ú misean fithise den bhliain, ag dul thar an taifead roimhe seo de 61 tacar in 2022.

Dhírigh SpaceX go príomha ar an meige-réaltbhuíon Starlink a leathnú i mbliana, atá comhdhéanta de bhreis is 4,700 satailít oibriúcháin faoi láthair. Mar sin féin, tá sé beartaithe ag an gcuideachta leanúint leis an líon seo a mhéadú mar go bhfuil cead acu 12,000 satailít Starlink a sheoladh agus tá iarratas déanta acu ar cheadú do 30,000 breise.

Le gach seoladh agus tuirlingt rathúil, léiríonn SpaceX an tábhacht agus an acmhainneacht a bhaineann le hath-inúsáidteacht roicéad. De réir mar a leanann siad ar aghaidh ag brú teorainneacha na teicneolaíochta spáis, tá cuma níos gile ná riamh ar thodhchaí na taiscéalaíochta spáis.

Foinsí:

– Cur síos ar mhisean SpaceX

– Cuntas SpaceX ar X (Twitter roimhe seo)