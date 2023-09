Seolann A Falcon 9 Rocket 21 Starlink Satailítí ó Bhunáit Fórsa Spáis Vandenberg

Seoladh roicéad Falcon 9 go rathúil ó Vandenberg Space Force Base oíche Dé Luain, ag ceiliúradh an tríú ardú de Mheán Fómhair. D'iompair an roicéad, ar le SpaceX é, 21 satailít Starlink mar chuid de mhisean na cuideachta seirbhís idirlín dhomhanda a sholáthar. Tá sé mar aidhm ag SpaceX rochtain idirlín a fheabhsú i réimsí ina raibh sé neamhiontaofa nó nach bhfuil sé ar fáil.

Bhíothas ag súil go n-imscarfar na satailítí thart ar uair an chloig tar éis an tsáraithe. D'éirigh le teanndáileog céadchéime na roicéad, a bhí ar eitilt 11 uair cheana féin, a thabhairt i dtír ar an long drone a bhí suite san Aigéan Ciúin.

Díreach roimh an seoladh, d'fhógair Telesat, cuideachta Cheanada, comhaontú il-seoladh le SpaceX le haghaidh misin ó Vandenberg agus Florida araon. Tá 14 seoladh ceannaithe ag Telesat ar roicéad Falcon 9, gach ceann ag iompar suas le 18 satailít Telesat Lightspeed go bhfithis íseal-Domhan in aghaidh an tseolta. Tá feachtas seolta Telesat le tosú in 2026, le seirbhís dhomhanda beartaithe do 2027.

Soláthróidh líonra Telesat Lightspeed naisc sonraí ardluais, naisc thar a bheith slán, agus nascacht leathanbhanda íseal-latency ar fud an domhain. An mhí seo caite, shínigh Telesat conradh le MDA Ltd. chun fónamh mar an príomhchonraitheoir satailíte.

Léirigh Uachtarán agus POF Telesat, Dan Goldberg, muinín in iontaofacht SpaceX agus deireadh ard-seolta, ag rá go mbeidh siad ina gcomhpháirtí iontach chun Telesat Lightspeed a sheoladh. Léirigh Uachtarán SpaceX agus Príomhoifigeach Oibriúcháin, Gwynne Shotwell, bródúil as réaltbhuíon Telesat a sheoladh agus cumas nascachta a leathnú do chustaiméirí ar fud na cruinne.

Ní hamháin go dtéann an seoladh roicéad chun tairbhe SpaceX ach cuireann sé deiseanna fostaíochta ar fáil freisin d’oibrithe agus tugann sé baill den chriú chuig an gCósta Láir, rud a chuireann borradh faoin ngeilleagar áitiúil.

Chomh maith leis an seoladh seo le déanaí, sheol Vandenberg roicéad Falcon 9 roimhe seo ag iompar satailítí míleata i bhfithis do Ghníomhaireacht Forbartha Spáis Fórsa Spáis na SA níos luaithe sa mhí.

