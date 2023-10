Fógraíonn SpaceX Seoladh Roicéad Falcon 9 go Luath ar maidin

D’fhógair SpaceX seoladh atá le teacht ó Vandenberg Space Force Base. Tá an chuideachta ag díriú ar 12:47 am ar 21 Deireadh Fómhair le haghaidh roicéad Falcon 9 a sheoladh ó SLC-4E. Is é cuspóir an tseolta seo ná 21 satailít Starlink a imscaradh chuig fithis íseal-domhain.

Sa chás nach féidir leis an seoladh dul ar aghaidh mar a bhí beartaithe, tá trí dheis chúltaca sainaitheanta ag SpaceX idir 1:23 rn agus 3 am le haghaidh athsceidealú. Ina theannta sin, tá sé dheis cúltaca breise ar fáil ag tosú ag 11:26 pm Dé Sathairn go dtí 2:50 rn Dé Domhnaigh.

Dóibh siúd a bhfuil suim acu ann, beidh rochtain ar chraoladh gréasáin beo ó SpaceX timpeall cúig nóiméad roimh an seoladh. Tabharfaidh sé seo nuashonruithe fíor-ama don lucht féachana agus ligfidh sé dóibh an misean a fheiceáil de réir mar a théann sé i bhfeidhm.

Is fiú a thabhairt faoi deara gur úsáideadh an teanndáileog a thacóidh leis an misean seo 15 uair i seoltaí roimhe seo. Tar éis scaradh stáitse, táthar ag súil go dtiocfaidh an chéad chéim den roicéad i dtír ar an Droneship Of Course I Still Love You san Aigéan Ciúin. Is cloch mhíle shuntasach é an ath-inúsáidteacht seo in iarrachtaí SpaceX chun costas taiscéalaíochta spáis a laghdú agus é a dhéanamh níos inbhuanaithe.

Maidir leis an tionchar áitiúil, níltear ag súil go gcloisfear aon bhuamaí sonacha le linn an tseolta seo. Is dea-scéal é seo do chónaitheoirí in aice láimhe, mar is féidir le borradh sonic a bheith suaiteach agus scanrúil.

Tríd is tríd, is céim eile chun tosaigh é an seoladh luath seo ar maidin ag SpaceX i misean leanúnach na cuideachta a líonra domhanda idirlín satailíte a fhorbairt agus a leathnú.

Sainmhínithe:

– Roicéad Falcon 9: Feithicil seolta fithiseach dhá chéim arna forbairt ag SpaceX. Tá sé deartha chun satailítí agus pálasta a iompar go hiontaofa agus go sábháilte isteach sa spás.

– Satailítí Starlink: Réaltbhuíon de shatailítí beaga arna n-imscaradh ag SpaceX agus é mar sprioc aige clúdach leathanbhanda domhanda a sholáthar.

– Ar ndóigh Is breá liom fós tú Droneship: Long drone uathrialach a úsáideann SpaceX chun teanndáileog roicéad a thabhairt i dtír agus a aisghabháil ar muir.

Foinse: SpaceX (níl URL curtha ar fáil)