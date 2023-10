Críochnaíonn SpaceX an 69ú Fitheitilt na Bliana ó Rinn Canaveral

Sheol SpaceX a 69ú misean fithiseach na bliana go rathúil ó Rinn Canaveral. Is é seo an 49ú eitilt SpaceX ó Chósta an Spáis, agus an chuideachta freagrach as gach misean seachas trí cinn de na 52 misean a seoladh ón réigiún in 2023. D’éirigh le roicéad Falcon 9 ón Space Launch Complex 40 ag 10 pm Dé hAoine, tar éis moilleanna dlite. le drochaimsir.

Rinne an teanndáileog céadchéime den Falcon 9 a 10ú eitilt agus d'éirigh leis tuirlingt ar an droneship A Shortfall of Gravitas san Aigéan Atlantach. Léiríonn an chloch mhíle seo ath-inúsáidteacht agus cost-éifeachtúlacht theicneolaíocht SpaceX.

Tá ULA (United Launch Alliance) sceidealta freisin lena chéad seoladh eile ó Choimpléasc Seoladh Spáis 41 in aice láimhe. Tá an t-ardaitheoir beartaithe don Aoine seo chugainn, agus is é an Atlas V an sprioc roicéad. Tá an seoladh seo suntasach mar go ndéanann sé an chéad dhá thástáil ag Amazon Project Kuiper satailítí. Agus roicéad breise Atlas á gceannach ag Amazon, táthar ag súil go seolfaidh ULA na misin seo go rialta, ag cur le réaltbhuíon 3,236 satailíte atá beartaithe ag Amazon chun dul san iomaíocht le Starlink SpaceX.

Tá seoladh mór beartaithe ag SpaceX go luath i mí Dheireadh Fómhair, ach mar gheall ar imthosca gan choinne, d'fhógair NASA moill dá mhisean taiscéalaíochta Psyche. Bhí an Falcon Heavy, a iompróidh an probe, sceidealta ar dtús le seoladh ar 5 Deireadh Fómhair, ach níl an spriocdáta nua níos luaithe ná 12 Deireadh Fómhair, ag 10:16 rn Tá sé mar aidhm ag an misean iniúchadh a dhéanamh ar an astaróideach saibhir i miotail, ainmnithe freisin Psyche. , agus tá fuinneog seolta aige a shíneann go dtí an 23 Deireadh Fómhair.

Le hiarrachtaí leanúnacha SpaceX agus seoltaí go minic, tá an chuideachta ar thús cadhnaíochta i dtionscal an spáis, ag cur le dul chun cinn na taiscéalaíochta spáis agus imscaradh satailíte.

