Seolann SpaceX roicéad Falcon 9 le Starlink Satellites

Sheol SpaceX roicéad Falcon 9 go rathúil ó Launch Complex 40 ag Stáisiún Fórsa Spáis Rinn Canaveral. Ba é an seoladh seo an 55ú seoladh na cuideachta sa bhliain. Bhí pálasta 22 satailít idirlín Starlink ar an roicéad. Leagadh an teanndáileog chéad chéime den Falcon 9 i dtír ar long drone san fharraige thart ar 8½ nóiméad tar éis an tsáraithe.

Thuar an 45ú Scuadrún Aimsire de chuid an Spáis go mbeadh seans 80% ann d’aimsir seolta fabhrach, agus ba é an príomhábhar imní ná ciseal scamall tiubh féideartha de bharr tosaigh fuar. Mar sin féin, ní raibh aon borradh sonic áitiúil ag súil leis an misean seo. Socraíodh an t-am seolta do 9:06 pm EDT le deiseanna seolta cúltaca ar fáil go dtí 12:29 am EDT.

Níl an dáta fógartha fós ag SpaceX don chéad mhisean eile Starlink ó Stáisiún Fórsa Spáis Rinn Canaveral. Mar sin féin, tá siad ag ullmhú don seoladh atá le teacht ar spásárthach Psyche NASA ar bord roicéad trí-lárnach Falcon Heavy ó Kennedy Space Center. Tabharfaidh spásárthach an Psyche faoi thuras beagnach sé bliana chun staidéar a dhéanamh ar an astaróideach miotalach Psyche, a fhithisíonn an ghrian laistigh den phríomhchrios astaróideach idir Mars agus Iúpatar.

Leanann SpaceX ag brú teorainneacha na taiscéalaíochta spáis agus na teicneolaíochta satailíte. Le gach seoladh rathúil, leathnaíonn siad a réaltbhuíon idirlín Starlink agus tugann siad níos gaire dúinn do thodhchaí nascachta domhanda. Bígí ag súil le seoltaí agus fionnachtana níos spreagúla ó SpaceX.

Sainmhínithe:

– Falcon 9: Roicéad ath-inúsáidte dhá chéim forbartha ag SpaceX chun pálasta a iompar isteach sa spás.

– Starlink: Réaltbhuíon satailíte idirlín atá á tógáil ag SpaceX chun clúdach idirlín domhanda a sholáthar.

– Coimpléasc Seolta 40: Suíomh seolta ag Stáisiún Fórsa Spáis Rinn Canaveral i Florida.

– Long drone: Soitheach mara uathrialach a úsáideann SpaceX chun teanndáileog roicéad a thabhairt i dtír agus a aisghabháil ar muir.

Foinsí:

– SpaceX: https://www.spacex.com/

– Space Force: https://www.spaceforce.mil/

- Florida Inniu: https://www.floridatoday.com/launchschedule