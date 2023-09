Tá SpaceX socraithe chun Baisc Eile de Shatailítí Starlink a sheoladh

Tá SpaceX ag ullmhú do sheoladh eile dá shatailítí idirlín Starlink ó Stáisiún Fórsa Spáis Cape Canaveral i Florida. Tá seoladh roicéad Falcon 9 sceidealta le haghaidh 9: 07 pm EDT Dé Sathairn, le fuinneog seolta ceithre huaire an chloig. Ba é seo an 51ú seoladh ag Cósta an Spáis i mbliana. Tá sé tuartha go mbeidh na coinníollacha aimsire ar fheabhas, agus seans 95% go mbeidh “imithe” ar an aimsir. Is é an t-aon imní atá ann ná seans beag scamaill a theannadh ó chóras trópaiceach cósta. Tá an iarracht tuirlingthe teanndáileog liostaithe mar “riosca íseal.”

Is é an pálasta don mhisean seo ná baisc eile de shatailítí Starlink, atá deartha chun clúdach idirlín domhanda a sholáthar. Má éiríonn leis an seoladh, marcálfaidh sé an 17ú eitilt le haghaidh teanndáileog na chéad chéime. Murab ionann agus misin roimhe seo, ní bheidh aon bhuanna sonacha áitiúla ag baint leis an seoladh seo. Díreoidh an teanndáileog céadchéime ar long dróin a thagann i dtír timpeall ocht nóiméad tar éis an tsáraithe.

Níl an chéad dáta seolta eile fógartha ag SpaceX do mhisin Starlink breise. Mar sin féin, tá ullmhúcháin ar siúl ag Kennedy Space Center do sheoladh spásárthach Psyche NASA ar bord roicéad trí-lárnach Falcon Heavy sa chéad seachtain de Dheireadh Fómhair. Déanfaidh an misean idirphlandúil seo staidéar ar astaróideach atá saibhir i miotail idir Mars agus Iúpatar.

Leanann SpaceX ag brú teorainneacha na taiscéalaíochta spáis agus na teicneolaíochta satailíte. Tá sé mar aidhm ag réaltbhuíon Starlink de chuid na cuideachta rochtain idirlín iontaofa agus inacmhainne a sholáthar do cheantair ar fud an domhain nach ndéantar dóthain seirbhíse orthu. Le gach seoladh rathúil, fásann an líonra níos gaire dá sprioc maidir le clúdach domhanda. Bígí ag faire amach le haghaidh nuashonruithe ar an seoladh is déanaí ó SpaceX agus ar na misin amach anseo.

Foinse: Florida Inniu

Sainmhínithe:

– Starlink: Réaltbhuíon satailíte SpaceX atá deartha chun clúdach idirlín domhanda a sholáthar.

– Falcon 9: Roicéad dhá chéim in-athúsáidte SpaceX a úsáidtear chun satailítí agus pálastaí eile a iompar isteach sa spás.

– teanndáileog: An chomhpháirt chéad chéime den roicéad Falcon 9 a sholáthraíonn an sá tosaigh le linn seolta agus atá in ann tuirlingt lena athúsáid.

– Long drone: Soitheach uathrialach a úsáideann SpaceX chun teanndáileoga céadchéime a thabhairt i dtír agus a aisghabháil ar muir.

