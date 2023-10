Déanann SpaceX Tástáil Innill Starship do Dhó Dhi-fhiabhra

Leanann SpaceX ar aghaidh ag déanamh dul chun cinn lena spásárthach Starship agus é ag scaoileadh ceann de na hinnill Raptor ar a fhréamhshamhail Long 26 Starship. Rinneadh an tástáil, ar a dtugtar dóiteán aon-inneall statach, chun tosaithe eitilte a léiriú le haghaidh dóite díorite Starship. Roinn SpaceX an físeán den sruthán ar X (ar a dtugtaí Twitter roimhe seo).

Is é an Starship córas iompair domhainspáis uaillmhianach SpaceX, comhdhéanta den teanndáileog céadchéime Super Heavy agus an spásárthach ardchéime ar a dtugtar Starship. Agus iad á gcumhachtú ag inneall Raptor SpaceX, le 33 inneall do Super Heavy agus sé cinn do Starship, tá an dá eilimint deartha le bheith lán-ath-inúsáidte. Is éard atá i gceist leis an bpróiseas athúsáide ná dónna deorbit agus lasadh innill eile chun feithiclí Starship a thabhairt ar ais go sábháilte ar ais go dtí an Domhan tar éis an t-ardú as.

Cé nach bhfuil aon tuirlingthe sábháilte déanta ag Starship fós tar éis misin spáis, tá sé fós á fhorbairt. Níl ach ardaitheoir iomlán cruachta amháin faighte ag an bhfeithicil faoina crios, a bhí ina eitilt tástála i mí Aibreáin na bliana seo. Chríochnaigh an eitilt seo le maidhm rialaithe mar gheall ar roinnt fadhbanna a tháinig chun cinn go gairid i ndiaidh seolta.

Tá SpaceX ag ullmhú anois don dara eitilt tástála Starship riamh, a mbeidh Super Heavy ar a dtugtar teanndáileog 9 agus céim uachtarach Ship 25 i gceist leis. Tá tástálacha tine statacha déanta ar an dá fheithicil agus tá siad réidh go teicniúil le heitilt. Sular féidir an seoladh a dhéanamh, áfach, ní mór do SpaceX ceadúnas seolta a fháil ó Riarachán Eitlíochta Feidearálach na SA chun constaicí rialála a shárú.

Tríd is tríd, léiríonn tástáil innill SpaceX le haghaidh an fhréamhshamhail Starship dul chun cinn suntasach i bhforbairt an spásárthach den chéad ghlúin eile. Agus an fócas ar ath-inúsáidteacht, tá acmhainneacht mhór ag an Starship chun taisteal domhainspáis a réabhlóidiú.

Sainmhínithe:

– Dó deorbit: Ainliú a úsáidtear chun ruthag spásárthaigh a mhoilliú agus a athrú chun dul isteach in atmaisféar an Domhain arís.

– Inneall Raptor: Inneall roicéad leachta arna fhorbairt ag SpaceX, a bhfuil cáil air as a ardfheidhmíocht agus as a chumas oibriú sa spás agus ar choirp neamhaí eile.

Foinsí:

– (alt foinse)