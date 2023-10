D'éirigh le SpaceX tástáil “dóiteáin statach” a dhéanamh ar a roicéad cumhachtach Falcon Heavy ag Kennedy Space Center NASA i Florida. Is éard a bhí i gceist leis an tástáil ná 27 inneall céadchéime an roicéad a adhaint go hachomair agus an fheithicil fós ar ancaire don eochaircheap seolta. Ba chéim ríthábhachtach an tástáil seo chun an Falcon Heavy a ullmhú dá mhisean atá le teacht chun taiscéalaí astaróideach Psyche NASA a sheoladh.

Cuireadh moill ar mhisean astaróideach an Psyche ar feadh bliana ach tá sé ar an mbóthar ceart anois le haghaidh seoladh 12 Deireadh Fómhair. Tá an taiscéalaí le dul ar thuras fada chuig an bpríomhchreasa astaróideach idir Mars agus Iúpatar, áit a ndéanfaidh sé staidéar ar an réad miotalach mistéireach ar a dtugtar Psyche. Creideann eolaithe go bhféadfadh Psyche a bheith mar chroílár nochta protoplanet, ag soláthar léargais luachmhara ar fhoirmiú pláinéid agus ar laethanta tosaigh an chórais gréine.

Tá an Falcon Heavy, an dara roicéad is cumhachtaí atá i bhfeidhm faoi láthair, tar éis eitilt seacht n-uaire roimhe seo, agus an seoladh is déanaí ar siúl i mí Iúil. Mar sin féin, marcálfaidh misean Psyche an chéad mhisean ag an roicéad do NASA.

Tugann rath na tástála seo SpaceX céim níos gaire dá sprioc maidir le taisteal spáis agus taiscéalaíocht a réabhlóidiú. Le cumais an Falcon Heavy, tá sé mar aidhm ag SpaceX spás a dhéanamh níos inrochtana agus inacmhainne, ag oscailt deiseanna nua le haghaidh taighde eolaíoch agus fiontair thráchtála.

Foinsí:

– Bunalt: [foinse]

– Misean astaróideach Psyche: [foinse]

– Sainmhíniú ar phrótaplanet: Is corp mór neamhaí é prótaplanet atá i mbun a bheith ina phláinéad.