D'éirigh le SpaceX Dóiteáin Tástála Statach a dhéanamh le haghaidh Roicéad Trom Falcon

Tá garsprioc mhór bainte amach ag SpaceX ina mhisean chun tacú le misean Psyche NASA atá le teacht. D'éirigh leis an gcuideachta aeraspáis an tine tástála statach a roicéad Falcon Heavy a sheoladh, atá le seoladh ó Ionad Spáis Kennedy.

Is céim ríthábhachtach é an tine tástála statach sa phróiseas ullmhúcháin seolta. Is éard atá i gceist leis innill an roicéad a bhácáil agus é fós ceangailte go daingean den eochaircheap seolta. Ligeann an tástáil seo d'innealtóirí feidhmíocht innill an roicéad a mheas agus a chinntiú go bhfuil siad ag feidhmiú ag a lánacmhainneacht.

Is feithicil seolta cumhachtach é roicéad Falcon Heavy arna fhorbairt ag SpaceX. Tá sé comhdhéanta de thrí teanndáileog, gach ceann acu feistithe le naoi n-inneall Merlin, ag déanamh iomlán de 27 inneall. Le sá iomlán os cionn 5 mhilliún punt, is é an Falcon Heavy an roicéad oibriúcháin is cumhachtaí ar domhan faoi láthair.

Is comhpháirtíocht é an misean atá le teacht, ar a dtugtar misean Psyche, idir NASA agus SpaceX. Is é a phríomhchuspóir ná staidéar a dhéanamh ar astaróideach mhiotalacha uathúil darb ainm Psyche, a chreidtear a bheith mar chroílár nochta protoplanet a bhí ann le linn luathfhoirmiú an chórais gréine.

Trí staidéar a dhéanamh ar Psyche in aice láimhe, tá súil ag eolaithe léargais luachmhara a fháil ar chomhdhéanamh agus ar struchtúr croíleacáin na bpláinéad talún, lena n-áirítear an Domhan. D'fhéadfadh an fhaisnéis seo leideanna riachtanacha a sholáthar maidir le foirmiú agus éabhlóid ár bplainéad féin.

Tugann críochnú rathúil na tine tástála statach SpaceX céim amháin níos gaire do sheoladh roicéad Falcon Heavy a iompraíonn misean Psyche. Nuair a sheolfar an spásárthach, rachaidh an spásárthach ar thuras thart ar thrí bliana go leith chun a ceann scríbe a bhaint amach, agus meastar go dtiocfaidh sé go astaróideach Psyche in 2026.

