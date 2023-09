Seolann SpaceX 67ú Roicéad na Bliana, Socraíonn sé Taifead Athúsáide Nua

Leanann SpaceX de thaifid a bhriseadh agus é ag seoladh a 67ú roicéad den bhliain oíche Dé Máirt. Bhí an seoladh suntasach ar dhá chúis: marcáil sé an 17ú athúsáid den chéad chéim de Falcon 9 agus léirigh sé cumas SpaceX teorainneacha athúsáide teanndáileog a bhrú. Bhí an teanndáileog seo, leis an tsraithuimhir 1058, ar eitilt roimhe seo ar 11 mhisean Starlink agus go leor misean eile.

Tá measúnuithe déanta ag innealtóirí SpaceX ar chaitheamh agus cuimilt teanndáileog, agus creideann siad gur féidir leis na roicéid 20 eitilt ar a laghad a bhaint amach. In ainneoin an líon ard athúsáide, coimeádann SpaceX ráta ratha 100 faoin gcéad ar fud na 9 seoladh deiridh de roicéad Falcon 228. Tá roinnt iniúchtaí bunúsacha agus athsholáthar comhpháirteanna fós déanta, agus úsáideann an chuideachta teanndáileoga a bhfuil níos mó taithí acu dá satailítí Starlink féin.

Gné shuimiúil amháin den seoladh ná cur chuige íostach craolta SpaceX. Maidir le seoltaí Starlink, ní sholáthraíonn an chuideachta anois ach fotha físe le híosmhéid fuaime ón ionad rialaithe seolta, ag tosú cúig nóiméad roimh an ardú. Tá an cur chuige seo ag teacht le sprioc SpaceX maidir le seoltaí a dhéanamh mar ghnáthamh agus an “draíocht” a bhaint as an ardú. Ní raibh Elon Musk, bunaitheoir SpaceX, ina lucht leanúna riamh de chraoltaí gréasáin seolta ach tuigeann sé an luach a bhaineann le hobair na cuideachta a thaispeáint do chustaiméirí seachtracha.

Cinneadh amhrasach amháin, áfach, is ea rogha Musk na craoltaí gréasáin a shruthú go heisiach ar X, an líonra sóisialta a fuair sé, in ionad YouTube. Mar thoradh air seo tá réiteach físeáin ar chaighdeán níos ísle agus saincheisteanna eile a théann i bhfeidhm ar an taithí féachana don lucht féachana ar líne. Mar thoradh air sin, ba chosúil go raibh lucht féachana níos mó ag sruthanna seolta malartacha ó ardáin eile le haghaidh seoladh Starlink.

Ina ainneoin sin, leanann SpaceX de bheith ar thús cadhnaíochta maidir le seolta roicéad, ag socrú taifid nua agus ag brú teorainneacha athúsáide teanndáileog.

Foinsí:

- Dada