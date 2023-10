Ullmhaíonn spásairí do shiúlóidí spáis agus coinníonn siad Trealamh ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta

Bhí criú Expedition 70 ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) gnóthach ag ullmhú do shiúlóidí spáis atá le teacht agus ag cothabháil trealamh aclaíochta. Tá dhá shiúlóid spáis beartaithe do 12 agus 20 Deireadh Fómhair, agus craolfar iad beo ar NASA TV. Le linn an chéad spásbhealaigh, baileoidh Ceannasaí ESA Andreas Mogensen agus Innealtóir Eitilte NASA Loral O'Hara samplaí miocróib ó dhromchlaí seachtracha an stáisiúin chun staidéar a dhéanamh ar na cineálacha miocróib ar féidir leo maireachtáil i bhfolús an spáis. Beidh sé seo ar an gcéad spáswalk don dá spásairí. Sa dara spásshiúl, bainfidh O'Hara agus Innealtóir Eitilte NASA Jasmin Moghbeli fearas cumarsáide raidió lochtach agus suiteálfaidh siad crua-earraí sraithe gréine nua.

Chomh maith le hullmhúcháin spacewalk, rinne an fhoireann tascanna cothabhála freisin. Thástáil Jasmin Moghbeli a culaith spáis le haghaidh cumais chumarsáide, agus nuashonraigh Satoshi Furukawa agus Loral O'Hara comhpháirteanna an timthriall aclaíochta sa mhodúl saotharlainne Destiny. Rinne O'Hara, Nikolai Chub, agus Oleg Kononenko tástáil éisteachta freisin, agus rinne Kononenko agus Konstantin Borisov seirbhísiú ar chrua-earraí éagsúla Roscosmos sa saotharlann fithiseach.

Feidhmíonn an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta, a seoladh i 1998, mar shaotharlann taighde agus spásphort le haghaidh comhoibriú idirnáisiúnta i dtaiscéalaíocht spáis. Orbits sé an Domhan ag airde de thart ar 400 ciliméadar agus soláthraíonn sé ardán uathúil le haghaidh taighde eolaíoch, forbairt teicneolaíochta, agus taiscéalaíocht spás daonna.

Foinsí:

– NASA: https://www.nasa.gov

– Gníomhaireacht Spáis na hEorpa: https://www.esa.int

– Roscosmos: https://www.roscosmos.ru