Diúscairt Satailíte: Imní Timpeallachta atá ag Fás sa Spás

Is aincheist iad satailítí a bhfuil deireadh a saolta oibriúcháin bainte amach acu do ghníomhaireachtaí spáis. Tá na modhanna atá ann faoi láthair chun na spásárthaí seo a dhiúscairt ag fágáil i bhfithis iad, á gcur i bhfithis reiligí ar shiúl ó shatailítí oibríochtúla, nó á dtreorú ar ais i dtreo na Cruinne le haghaidh athiontráil atmaisféarach. Mar sin féin, léirigh staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí ó Ollscoil Purdue agus NOAA nach bhfuil athiontráil atmaisféarach gan iarmhairtí.

Go traidisiúnta, breathnaíodh ar athiontráil atmaisféarach mar mhodh iontaofa chun satailítí a dhiúscairt i bhfithis íseal an Domhain (LEO). Toisc go bhfuil LEO ag éirí níos plódaithe le satailítí le blianta beaga anuas, tá an-tóir ar an modh diúscartha seo níos mó. Mar sin féin, léiríonn an staidéar a foilsíodh in Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí go bhfuil reentry an atmaisféir ag cruthú an réigiúin uachtair d'atmaisféar an Domhain a bheith truaillithe le hiarsmaí vaporized spásárthaí.

Thug an fhoireann taighde faoi deara athrú i gcomhdhéanamh na scamaill ian a fágadh ag dreigítí ag dul isteach san atmaisféar. Fuair ​​siad amach go bhféadfadh méarloirg cheimiceach athraitheach na gcáithníní seo a bheith mar gheall ar an méadú ar líon na spásárthaí ag dul isteach san atmaisféar arís. Chun a dtorthaí a dhearbhú, cheangail na taighdeoirí ionstraimí le heitleáin agus rinne siad tomhais dhíreacha ar an atmaisféar timpeall 12 mhíle os cionn Alasca agus SAM ilchríochach.

Léirigh torthaí an staidéir tiúchan suntasach de mhiotail san atmaisféar, lena n-áirítear litiam, alúmanam, copar, luaidhe, maignéisiam, agus sóidiam, a rianú go dlúth le reentry satailíte. Ina theannta sin, thug na taighdeoirí faoi deara freisin go raibh alúmanam i 10% de na cáithníní aerasóil a bhí freagrach as an gciseal ózóin a chosaint.

Cé nach bhfuil tionchar iomlán na dtorthaí seo ar an gcomhshaol agus ar an athrú aeráide soiléir fós, creideann na taighdeoirí go gcuireann sé béim ar an tionchar suntasach atá ag eitilt spáis daonna ar an bpláinéad. Tá sé ríthábhachtach na hiarmhairtí a bhaineann le tiúchan méadaithe miotail san atmaisféar a thuiscint chun rioscaí féideartha don chiseal ózóin agus don bheatha ar dhromchla an Domhain a mheas. Beidh gá le staidéir bhreise chun impleachtaí modhanna diúscartha satailíte ar an gcomhshaol a thuiscint go hiomlán agus chun a chinneadh ar cheart straitéisí malartacha a iniúchadh chun éilliú atmaisféar an Domhain a mhaolú.

Foinsí:

– Teideal: Modhanna Diúscartha Satailíte agus a dTionchar ar Atmaisféar an Domhain

– Foinse: Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí

– Sainmhíniú: Is réigiún spáis é Fithis Íseal Domhain (LEO) laistigh de thart ar 2000 ciliméadar de dhromchla an Domhain a bhfuil cónaí ar fhormhór na satailítí agus an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta ann.

– Sainmhíniú: Is éard atá i gceist le hathiontráil atmaisféarach an próiseas trína dtéann spásárthach nó satailít isteach in atmaisféar an Domhain tar éis dó a misean a chur i gcrích nó deireadh a ré oibriúcháin a bhaint amach.