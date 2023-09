Gabhann Fithiseach na Gréine Íomhánna de Chorón na Gréine, ag Nochtadh Léargais Nua

Tá an spásárthach Gréine Orbiter, arna fhorbairt ag Gníomhaireacht Spáis na hEorpa i gcomhar le NASA, tar éis íomhánna de choróin na gréine, atmaisféar seachtrach níos teo na gréine, a ghabháil. Tá an corónach ina rúndiamhair d’eolaithe le fada an lá mar gheall ar a theocht foircneach, atá 150 uair níos teo ná dromchla na gréine. Tá an corónach freagrach freisin as táirgeadh gréine gaoithe, cáithníní luchtaithe ar féidir leo tionchar suntasach a bheith acu ar shatailítí agus greillí cumhachta.

Bhí an Grianfhithiseoir's Extreme Ultraviolet Imager (EUI) in ann íomhánna den chorón a ghabháil trí leas a bhaint as mionathrú ar an uirlis. Chuir innealtóir “ordóg” le cróluas an cheamara, rud a d’fhág gur féidir an corónach a ghabháil agus an glare a chosc ó dhromchla na gréine. Thug an modhnú simplí seo d'eolaithe breathnú níos doimhne ar an réigiún seo d'atmaisféar na gréine, rud nach ndearnadh iniúchadh air ach go hannamh.

Comhdhéanta de shonraí ó dhá spásárthach is ea na híomhánna a gabhadh den chorón. Ghlac spásárthach STEREO de chuid NASA íomhá diosca na gréine, agus thóg EUI Solar Orbiter an íomhá ultraivialait den chorón. Trí na híomhánna seo a chomhcheangal, tá tuiscint níos fearr ag eolaithe anois ar an gcoróin agus ar a nasc le táirgeadh gaoithe gréine.

Tá Solar Orbiter, a seoladh i mí Feabhra 2020, feistithe le sé theileascóp ultraivialait a sholáthraíonn na chéad bhreathnuithe ó chomh gar don ghrian. Cabhróidh na breathnuithe seo le heolaithe rúndiamhra an choróin a réiteach agus dinimic an réalta is gaire dúinn a thuiscint a thuilleadh.

Tá an cumas ag na híomhánna a gabhadh léargais nua a nochtadh ar fhisic agus ar struchtúir mhaighnéadacha an choróin. Tá eolaithe dóchasach go soláthróidh na híomhánna seo faisnéis luachmhar ar féidir a úsáid chun gníomhaíocht ghréine a thuiscint agus a thuar níos fearr, as a dtiocfaidh bearta níos éifeachtaí chun satailítí agus eangacha cumhachta a chosaint ó éifeachtaí gaoithe gréine.

