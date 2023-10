Poitéinseal Fáis Mianadóireachta Spáis: Breathnú ar an Todhchaí

De réir mar a leanann gníomhaireachtaí spáis agus cuideachtaí príobháideacha ar aghaidh ag iniúchadh féidearthachtaí mianadóireachta spáis, tá eacnamaithe ag smaoineamh anois ar fhás agus ar dhúshláin ionchasacha an tionscail seo atá ag teacht chun cinn. Leis an éileamh ar mhiotail chriticiúla a úsáidtear i dteicneolaíochtaí fuinnimh ghlan éagsúla, mar shampla leictreonaic, painéil ghréine, tuirbíní gaoithe, agus comhpháirteanna gluaisteán leictreacha, d'fhéadfadh go gcuirfeadh mianadóireacht spáis go mór le táirgeadh na n-acmhainní luachmhara seo.

Scrúdaíonn staidéar le déanaí ag Ian Lange ó Scoil Mianaigh Colorado, i gcomhar le taighdeoir ón gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, samhaltú fás mianadóireachta spáis i gcomparáid le mianadóireacht thraidisiúnta na Cruinne. Réamh-mheastar sa staidéar go bhféadfadh táirgeadh miotail áirithe ón spás dul thar an Domhan laistigh den 30 go 40 bliain amach romhainn. Tá breis agus míle uair níos mó nicil ag asteroids mhiotalacha, mar shampla, ná screamh an Domhain, mar aon le tiúchain shuntasacha cóbalt, iarann, platanam agus miotail eile.

Mar gheall ar chostais laghdaithe seoltaí spáis, a bhuíochas do roicéid ath-inúsáidte arna bhforbairt ag cuideachtaí ar nós SpaceX agus Rocket Lab, tá mianadóireacht spáis níos indéanta. Tugann an laghdú seo ar chostais seolta mar aon le flúirse miotal luachmhar in asteroidí deis uathúil don tionscal. D’fhéadfadh go seachnódh mianadóireacht na n-acmhainní seo na costais shóisialta agus chomhshaoil ​​a bhaineann le mianadóireacht na Cruinne, amhail saothar leanaí, mí-úsáid cearta daonna, dífhoraoisiú agus truailliú soláthairtí uisce.

Mar sin féin, tá dúshláin le sárú fós. Braitheann modhanna scagtha reatha go mór ar dhomhantarraingt, rud a fhágann go bhfuil sé deacair miotail a bhaint as i dtimpeallachtaí microgravity. Ina theannta sin, níl aon chreat dlíthiúil ann faoi láthair chun gníomhaíochtaí spásmhianadóireachta a rialáil, rud a ardaíonn imní faoi thionchair chomhshaoil ​​agus inbhuanaitheacht acmhainní. Tá eiticeoirí spáis ag moladh cleachtais fhreagracha, ag cinntiú nach scriostar asteroids le linn oibríochtaí mianadóireachta agus go bhfágtar acmhainní ar mhaithe leis na glúnta atá le teacht.

Cé go bhféadfadh imní comhshaoil ​​a bheith ag mianadóireacht spáis, is ábhar misnigh é a chumas miotail chriticiúla a sholáthar gan dochar a dhéanamh d’éiceachórais nó a bheith ag brath ar chleachtais mhianadóireachta mí-eiticiúil ar an Domhan. De réir mar a théann an teicneolaíocht chun cinn agus an tionscal ag fás, beidh sé ríthábhachtach rialacháin agus creataí a bhunú chun oibríochtaí mianadóireachta spáis a threorú agus eastóscadh freagrach acmhainní sa chosmos a chinntiú.

– Staidéar le Ian Lange agus Alejandro Werner – “Mining in Space” (foilsithe san iris Resource and Energy Economics)