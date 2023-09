An Sceideal Gnóthach Turais 69 Criú ar Bord an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta

Bhí lá torthúil ag baill chriú Expedition 69 ar bord an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta (ISS) ar 22 Meán Fómhair. Bhí siad ag gabháil do thascanna éagsúla, lena n-áirítear garraíodóireacht spáis, taighde, ullmhúcháin oireann, agus oiliúint shliocht. Léirigh na gníomhaíochtaí seo spiorad comhoibríoch na misean spáis.

Chuir an spásaire NASA Jasmin Moghbeli tús lena lá le pluiméireacht agus cothabháil fithiseach ar na racaí EXPRESS, a úsáidtear chun turgnaimh taighde a stóráil. Lean sí ar aghaidh ansin le tascanna cothabhála stáisiúin agus rinne sí iniúchadh ar cupola, nó “fuinneog an domhain” an stáisiúin.

Chuaigh an spásaire ESA Andreas Mogensen agus Innealtóir Eitilte JAXA Satoshi Furukawa in éineacht le Moghbeli le haghaidh scrúduithe súl. Rinne Furukawa taighde níos luaithe ar dhó soladach i Modúl Saotharlainne Kibo, a bhfuil sé mar aidhm aige éifeachtúlacht breosla agus sábháilteacht dóiteáin a fheabhsú sa spás agus ar domhan.

D'oibrigh spásaire NASA eile, Loral O'Hara, in éineacht le Mogensen agus spásaire NASA Frank Rubio, ar chothabháil culaith spáis. Tháinig siad in ionad cadhnraí agus chuir siad isteach strapaí srianta agus soilse clogad mar ullmhúchán do spásshiúlóidí SAM atá le teacht i mí Dheireadh Fómhair.

Bhí garraíodóireacht spáis ar an gclár freisin, agus bhain Mogensen an babhta deiridh de phlandaí Arabidopsis mar chuid den imscrúdú ar Ghnáthóg Phlandaí-03. Tá sé mar aidhm ag an turgnamh seo tuiscint a fháil ar an gcaoi ar féidir le hoiriúnuithe plandaí i micridhomhantarraingt aistriú chuig na glúnta atá le teacht.

Tríd is tríd, léiríonn sceideal gnóthach chriú Expedition 69 a dtiomantas do thaighde eolaíoch agus ullmhú misean. Leanann an ISS ar aghaidh ag feidhmiú mar ardán luachmhar do chomhoibriú idirnáisiúnta i dtaiscéalaíocht spáis.

