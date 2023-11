Molann Taighde Nua Poitéinseal d'Atáirgeadh Mamach sa Spás

I staidéar ceannródaíoch, d’éirigh le taighdeoirí ó Ardionad Biteicneolaíochta Ollscoil Yamanashi agus Gníomhaireacht Spáis Aeraspáis na Seapáine (JAXA) suthanna luiche a fhás sa spás ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS). Na suthanna a forbraíodh de ghnáth faoi choinníollacha microgravity, rud a thugann le fios go bhféadfadh atáirgeadh sa spás a bheith féideartha do dhaoine freisin. Foilsíodh torthaí an staidéir seo san iris eolaíoch iScience.

Ag baint úsáide as roicéad, cuireadh suthanna luch reoite chuig an ISS i mí Lúnasa 2021. Nuair a bhí siad sa spás, leáigh na suthanna ag baint úsáide as gléas speisialta agus ligeadh dóibh fás ar an stáisiún spáis ar feadh ceithre lá. Is díol suntais é gur fhorbair na suthanna seo ina blastocysts, arb iad na cealla tosaigh a fhorbraíonn ina bhféatas agus ina bputóg sa deireadh.

Ní raibh tionchar suntasach ag an easpa domhantarraingthe sa spás ar ghnáthfhorbairt na suthanna seo. Rinne na taighdeoirí anailís ar DNA agus géinte na suthanna agus níor aimsíodh aon athruithe suntasacha i gcomparáid le suthanna a forbraíodh ar an Domhan. Tugann sé seo le tuiscint nach gcuireann coinníollacha uathúla an spáis isteach ar na céimeanna tosaigh d’fhorbairt mamaigh.

Cé gur céim mhór chun cinn é an taighde seo, tá gá le tuilleadh turgnaimh chun inmharthanacht an atáirgeadh sa spás a dhearbhú. Is éard atá i gceist leis an gcéad chéim eile den staidéar seo ná na blastocysts a forbraíodh i microgravity a thrasphlandú isteach i lucha chun a fháil amach an féidir leo breith a thabhairt.

Tá impleachtaí an taighde seo suntasach do thaiscéalaíocht spáis sa todhchaí agus do mhisin coilínithe féideartha. Toisc go bhfuil sé mar aidhm ag clár Artemis de chuid NASA daoine a chur ar ais go dtí an Ghealach agus ar deireadh thiar go Mars, tá sé ríthábhachtach tuiscint a fháil ar conas is féidir atáirgeadh sa spás le haghaidh áit chónaithe fadtéarmach.

Osclaíonn an staidéar seo féidearthachtaí nua do choilíniú spás daonna agus tacaíonn sé leis an smaoineamh go bhféadfadh daoine pobail rathúla a bhunú lasmuigh de theorainneacha an Domhain. Mar sin féin, tá gá le níos mó taighde chun na héifeachtaí a bhaineann le nochtadh fadtréimhseach microgravity ar shláinte iomlán sliocht a rugadh sa spás a thuiscint go hiomlán.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad iad príomhthorthaí an staidéir?

A: Ba é príomhthoradh an staidéir gur fhorbair suthanna luch de ghnáth i gcoinníollacha microgravity ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta.

C: Cad iad blastocysts agus cén fáth a bhfuil siad suntasach sa staidéar seo?

A: Is cealla luatha iad blastocysts a fhorbraíonn ina fhéatas agus ina bputóg. Sa staidéar seo, léiríonn forbairt blastocysts i gcoinníollacha microgravity gur féidir go dtarlódh forbairt luath mamaigh sa spás.

C: Cé na heagraíochtaí a rinne an staidéar?

A: Rinne taighdeoirí ó Ionad Ard-Biteicneolaíochta Ollscoil Yamanashi agus Gníomhaireacht Spáis Aeraspáis na Seapáine (JAXA) an staidéar.

C: Cad iad na himpleachtaí a bheidh ag an taighde seo maidir le taiscéalaíocht spáis agus coilíniú amach anseo?

F: Tugann an taighde seo le fios go bhféadfadh atáirgeadh mamaigh sa spás a bheith ann, rud atá ríthábhachtach do mhisin chónaithe spáis agus coilínithe fadtéarmacha go dtí an Ghealach agus Mars.

C: Cad iad na turgnaimh bhreise is gá chun inmharthanacht an atáirgeadh sa spás a dhearbhú?

F: Baineann turgnaimh bhreise le blastocysts a forbraíodh i micri-gravity a thrasphlandú isteach i lucha le fáil amach an féidir leo breith a thabhairt. Deimhneoidh sé seo an bhfuil atáirgeadh iomlán inmharthana sa spás.