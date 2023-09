AGN Íseal-Aifrinn a Aithint sa Luath-Chruinne

Is gné choitianta iad poill dubha ollmhóra (SMBHanna) i lár réaltraí ollmhóra. Mar sin féin, is rúndiamhair fós bunús na bpoll dubh ollmhóra seo sa luath-chruinne. Tugann teoiric amháin le fios gur fhás SMBHanna ó ghineadóirí níos lú trí mhais a charnadh trína dioscaí fabhrú. Tá maiseanna idir 100 agus breis agus 100,000 uair mais na Gréine ag na poill dhubh bheaga seo, ar a dtugtar “síolta”. Ach agus iad ag breathnú ar na SMBHanna is luaithe, d'aimsigh taighdeoirí mais a bhí thart ar billiún oiread mais na Gréine. Tá na breathnuithe seo claonta i dtreo na gcuasairí is lonrúla, mar sin conas is féidir linn na cuasar níos lú agus na poill dhubh mais níos ísle a d'fhéadfadh a bheith ann go luath sa chruinne a aimsiú?

Tá taighdeoirí ag casadh ar Theileascóp Spáis James Webb (JWST) chun an dúshlán seo a shárú. Ag baint úsáide as íogaireacht JWST ag tonnfhaid atá gar-infridhearg, d'aithin staidéar le déanaí dhá núicléas réaltra gníomhach (AGN) ag redshift z>5, timpeall billiún bliain tar éis an Big Bang. Aithníodh na AGN seo, ar a dtugtar CEERS 2782 agus CEERS 746, trí speictreascópacht NIRSpec ón gclár Eolaíocht Luathscaoileadh Cosmaí Evolution (CEERS).

Trí staidéar a dhéanamh ar speictream an AGN seo, bhí na taighdeoirí in ann anailís a dhéanamh ar línte astaíochtaí tábhachtacha agus a chinneadh gur AGN leathan-líne an dá réad. D’úsáid na húdair léaráidí cóimheasa líne chun idirdhealú a dhéanamh idir AGN agus réaltraí foirmithe réalta. Mar sin féin, ní raibh na léaráidí in ann CEERS 2782 agus CEERS 746 a rangú go cinntitheach mar gheall ar a n-athaistriú ard agus a miotalóireacht íseal. Ina theannta sin, ríomh na húdair mais na bpoll dubh ollmhóra i lár an AGN seo ag baint úsáide as an líne astaíochta Hα. Is féidir le doiléiriú ó ghás agus deannaigh dul i bhfeidhm ar na tomhais seo, rud a d'fhéadfadh mais an phoill dhubh a mheas faoina luach.

Cabhraíonn fionnachtain CEERS 2782 agus CEERS 746 leis an mbearna idir breathnuithe ar AGN áitiúil agus cuasáir arda aistrithe dearga a líonadh. Soláthraíonn na AGN íseal-athshift ard seo léargais luachmhara ar an luath-chruinne agus ar fhoirmiú poll dubh ollmhór. De réir mar a leanann Teileascóp Spáis James Webb ag nochtadh arrachtaigh níos ceilte sa chosmas, is féidir go scaoilfimid go luath leis na rúndiamhra a bhaineann le bunús na réada neamhaí ollmhóra seo.

